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紫南宮春節不發錢母、停吃丁酒 配合防疫史上首次

2022/1/23 10:59（1/23 11:13 更新）
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春節正月初一發錢母、正月十六「吃丁酒」是南投竹山紫南宮年度盛事，考量國內COVID-19疫情升溫，廟方23日宣布，停止今年初一發錢母、吃丁酒活動。圖為紫南宮。中央社記者蕭博陽南投攝 111年1月23日
春節正月初一發錢母、正月十六「吃丁酒」是南投竹山紫南宮年度盛事，考量國內COVID-19疫情升溫，廟方23日宣布，停止今年初一發錢母、吃丁酒活動。圖為紫南宮。中央社記者蕭博陽南投攝 111年1月23日
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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）春節正月初一發錢母、正月十六「吃丁酒」是竹山紫南宮年度盛事，動輒吸引10萬人，考量疫情升溫，廟方今天宣布，停止今年初一發錢母、吃丁酒活動，也不發料理包，為史上首次。

因應國內近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，竹山鎮紫南宮今天發布訊息正式宣布，取消春節正月初一發送招財錢母活動，至於農曆正月十六的萬人「吃丁酒」目前也規劃取消，將成為紫南宮史上首次為配合防疫而取消初一發錢母、正月十六吃丁酒這兩大重要活動。

內政部昨天發布新聞稿表示，為避免春節因各宗教活動而擴大疫情，即日起宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚人潮無法保持社交距離的集會活動；另外，能做好人流管制及防疫措施的500人以上宗教活動，提報防疫計畫並經地方政府同意則可辦理。

紫南宮昨天表示，遵守中央規定，希望初一能順利發錢母，預計24日提報防疫計畫給南投縣政府，不過在春節來臨前，也會視疫情滾動調整。但紫南宮今天卻表示，紫南宮管理委員會主任委員莊秋安今天上午請示土地公後，決定停止今年大年初一發錢母、十六吃丁酒。

紫南宮去年即取消初一發錢母、十六吃丁酒活動，其中「吃丁酒」改為冷凍料理包，供信眾帶回家加熱品嚐，吸引數萬人領取，今年廟方加嚴防疫措施，連料理包都不發，完全澈底停辦吃丁酒，錢母也不於初一當天隨機少量發送給幸運兒，就是要加強防疫、減少人潮群聚。

「吃丁酒」是地方盛事，也吸引外地信徒特地造訪，紫南宮所在地社寮早期有習俗，如果夫妻添丁，要在農曆正月十五以閹雞祭拜、感謝紫南宮土地公，廟方隔天將供品煮成「麻油雞」供享用，就是吃丁酒，隨著習俗演進越來越熱門，廟方近年都準備10萬人份供享用。（編輯：陳仁華）1110123

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