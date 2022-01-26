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疫情12/300

高雄考生學測後採檢確診 大考中心：不扣分

2022/1/26 15:35（1/26 15:47 更新）
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（中央社記者陳至中台北26日電）111學年度學測日前考完，高雄1名學測考生確診。大考中心主任周兆民今天表示，學生是在考試後採檢才確診，沒有違反相關規定，不會對他的成績有任何影響。

今年大學學測於1月21日至23日舉行，高雄市衛生局25日證實，24日公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者中，有一人是學測考生，已匡列居家隔離67人、自主健康管理147人，屬於高雄港群聚疫情相關個案。

大考中心主任周兆民今天在線上記者會表示，大考中心是於24日接獲衛生單位通知，隨後提供試場資料，全力協助疫情調查。目前獲得的訊息，該試場考生及監試人員採檢都是陰性。

周兆民表示，考生是在學測結束後，接獲衛政單位通知前往採檢，之後確診。大考中心在考試前21天開始，就跟中央流行疫情指揮中心、縣市衛生局處保持聯繫，勾稽確診、居家檢疫等情況的考生名單，同時也接收學生、家長、師長通報匡列情形，但這名考生一直都沒有在相關名單中。

大考中心考前再三宣布，考生如果確診或被匡列為居家隔離等狀態，應主動與試務單位聯絡，如果私自外出應試，最重可處取消考試資格。周兆民表示，由於該名考生是在考後採檢才確診，沒有違反相關規定，「不會對他成績有任何影響。」

周兆民也重申，學測全程都依照防疫措施，要求全體考生進入學校前量測體溫，進入試場教室時雙手噴酒精，全程配戴口罩應試，用餐使用隔板，確保相關人員健康。（編輯：謝雅竹）1110126

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