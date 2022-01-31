除夕水氣減 北部偏涼、中南部漸回暖

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）今天是除夕，氣象局表示，清晨是冷空氣最強的時候，隨著太陽升起，北部偏涼，高溫約攝氏16至19度，中南部則到23度，且水氣減少，迎風面北海岸、大台北山區等可能有局部降雨。

中央氣象局表示，昨天受大陸冷氣團南下影響，全台各地越晚越冷，今天清晨是冷空氣最強的時候，整個高雄以北及宜蘭低溫在10至12度之間，花東是13至15度，沿海空曠地區或近山區的平地還更低一些，新竹至台南局部地區有10度以下的低溫發生。

氣象局指出，今天白天仍然受冷空氣影響，北部及宜蘭、花蓮整天還是偏涼，高溫約16至19度，中南部及台東太陽出來後有稍回溫，高溫為20至23度，感受偏舒適，這波強冷空氣預計到明天初一就會稍微減弱，早晚稍涼，提醒大家一定要做好保暖。

氣象局表示，水氣比昨天減少一些，不過在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東北部仍可能有局部降雨，北部及東半部地區雲量偏多、偶爾也有零星飄雨機會，而中南部大多為晴到多雲的天氣。

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此外，氣象局指出，台南及高雄有局部低雲或霧影響能見度，行車交通要更加注意；東北風明顯偏強，桃園至雲林、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、花蓮沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

空氣品質部分，根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風，各地擴散條件良好，空氣品質多為良好至普通等級，高屏空品區局部區域則因位於尾流弱風區，短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：方沛清）1110131