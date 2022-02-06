高雄新增4確診 陳其邁宣布托嬰中心延至14日收托

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市政府今天宣布新增4例確診個案，其中3人是高雄港相關匡列者，解隔前採檢陽性，另1例是感染源待釐清的引水人。高雄市長陳其邁並宣布，托嬰中心延至14日收托。

陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，因為小孩子很難戴好口罩，公私立托嬰中心比照幼兒園，延到2月14日開始收托，假如家長有因為上班無法照顧，市府將協調一些公、私立托嬰中心提供基本托嬰服務。

陳其邁並呼籲民眾接種疫苗以防重症，宣布8日到10日加開社區接種站，包含彌里里活動中心、永安中正堂、中油宏南訓練教室、鼓山高中、岡山慈濟、大東藝術文化中心、一甲國中、美濃國中大禮堂，提供接種莫德納、BNT、高端等疫苗、不限劑次，民眾可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

針對昨天公布3家防疫旅館召回210居住民眾採檢，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，有131人還在高雄，目前採檢無異常，其餘民眾已通知各地方政府採檢。

至於今天新增4例，依高市府新聞稿說明，3例是解隔前採檢陽性，都是與高雄港相關；另1人職業為高雄港引水人，詳細感染源仍待釐清。潘炤穎說，案19244是在高雄港工作的引水人，4日身體不適、5日快篩陽性就醫，目前已展開溯源疫調。

其他3例，潘炤穎說明確診者關係，案19242、19243曾在1月22日喜宴上與確診者密切接觸；案19240則是高雄港相關職場接觸者。3人都是高雄港相關匡列隔離對象，在隔離期間皆無症狀，解除隔離前採檢才轉為陽性，沒有社區相關足跡。

高市府考量小朋友難以戴好口罩、沒有接種疫苗，因此幼兒園延至14日開學，因應疫情停課期間，家長可請防疫照顧假。依高市府規劃，明天起到11日，家長如無法自行照顧幼兒，非營利、準公共及私立幼兒園仍提供基本照顧服務；11日家長無法自行照顧幼兒者，公立幼兒園仍提供基本照顧服務。明天起安排學校老師、補習班及課後照顧中心從業人員經預約後接種第3劑疫苗。（編輯：孫承武）1110206