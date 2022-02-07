台北增防疫旅館群聚 2例自中國境外移入改判本土

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疫情指揮中心表示，台北市7日新增一起防疫旅館群聚案，為日前自中國境外移入的2名本國籍個案。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北7日電）疫情指揮中心表示，台北市今天新增一起防疫旅館群聚案，為日前自中國境外移入的2名本國籍個案，經比對序列為Omicron，疫調發現2人序列與同樓層印度境外移入相同，研判為旅館群聚，改判為本土個案。

今天改判本土個案的2名案例皆為自中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入，為案18761、案18786，皆於1月29日確診，並非落地採檢。案18761為1月9日自中國入境，是本國籍20多歲女性；案18786也是在1月19日自中國入境，為本國籍30多歲男性。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中表示，案18761於自主管理第4天就醫採檢陽性，由於潛伏期較長，啟動回溯，釐清防疫旅館是否存在具時序相關個案。

羅一鈞進一步說明，調查發現，個案的同樓層不同房間確實有自印度入境的同一家人確診病例（案18498至案18501）以及案18786，也都是檢疫期間採檢確診。

羅一鈞說，經病毒序列比對為染Omicron，上述5名個案中，除了同家人的孩子病毒量較低無法定序，其餘4人序列幾乎相同，研判為同起事件。研判為防疫旅館中交叉傳染情況，印度一家人為1月23日採檢、24日確診，2例自中國境外移入個案重疊時間主要於1月20日至23日，改判為本土。

羅一鈞表示，這一家北市防疫旅館員工共10名，全數採檢陰性，該樓層清空，旅客全數移置，完成整層樓清消，衛生單位已進行現場環境調查，不排除同樓層不同房間有氣流交通可能性。

已追蹤1月19日至27日於同樓層、上下同房號、同時段採檢的旅客，共計匡列26人，列自我健康監測，並進行一次健康關懷後採檢，PCR檢驗結果均為陰性，該等風險對象於離館或1月27日後14天再次採檢。

除台北防疫旅館群聚個案外，加上與高雄港案序列相同的中國境外移入個案（案19042），居檢期間住在高雄防疫旅館，同旅館有高雄港居隔者，研判為旅館群聚，今天共有3名境外移入個案改判本土病例。

據指揮中心新聞稿說明，今年1月29日公布案18761、案18786，以及2月3日公布案19042境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例，其中案18761、案18786為案18498至案18500（同家人）相關感染，案19042為案19186相關感染。（編輯：陳政偉）1110207