北市萬華增防疫旅館群聚2例 員工與同時段旅客採檢陰性

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北7日電）北市萬華區某防疫旅館群聚案增2人確診，台北市長柯文哲表示，雖然是本土病例，但未擴散到社區；旅館員工11人、同時段旅客26人皆PCR陰性。

中央疫情指揮中心稍早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會上表示，台北市今天新增1起防疫旅館群聚案，為日前自中國境外移入的2本國籍個案，經比對序列為Omicron，疫調發現2人序列與同樓層印度境外移入相同，研判為旅館群聚，改判為本土個案。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲說明，此為萬華區某防疫旅館，收住從印度入境的媽媽與姊妹，這家人1月24日確診。

而一名檢疫期住這間旅館的旅客在自主健康管理期確診，但因入境到發病超過潛伏期14天，回溯才發現房間與印度家庭很近；另一例則是檢疫期在旅館裡確診，房間位置也相近。

柯文哲表示，一開始不排除是在境外感染、只是潛伏期較長，後來做了基因定序發現這兩例皆為Omicron變種病毒，且從公衛學上角度，這2人從中國與香港回來，綜合時間序、房間位置等考量判定為旅館內感染。

柯文哲指出，同樓層、上下同號房與同時段旅客26人、旅館員工11人皆PCR陰性；1月30日旅館此樓層淨空、靜置6天並大消毒，在空調設備改善前暫不收住旅客。

柯文哲說，傳染途徑可能是空調、同時開門、送東西等時被感染，但都在旅館內被攔下，自主健康管理期確診的案例市府也進行疫調匡列。這兩人雖然被判定本土，但沒有在社區擴大感染。（編輯：李亨山）1110207