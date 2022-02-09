學者：Omicron潛伏期短 可朝縮短檢疫期規劃

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（中央社記者許秩維台北9日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，Omicron病毒潛伏期較短，以入境檢疫方案模擬估算，即使檢疫期縮短至10天，對社區的威脅仍低，未來可朝縮短檢疫期的方向規劃。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，分享在國外Omicron變種病毒持續流行及防疫措施解封下，台灣如何發展最佳化防疫政策。

陳秀熙指出，由於AZ疫苗施打3個月後，疫苗保護力逐漸消退，造成台灣去年12月中的本土疫情流行，然而在第3劑疫苗快速施打、NPI（戴口罩等非藥物介入措施）、檢測措施推動下，目前疫情流行已逐漸受到控制。

另外，去年9月開始施打的mRNA疫苗（莫德納、輝瑞）也將於今年3月面臨保護力消退的問題，陳秀熙預估，3月中約有300萬人疫苗保護力失效，因此第3劑疫苗應持續施打，以避免疫苗保護力失效造成下一波流行發生。

陳秀熙提到，由台灣入境確診者來估算病毒潛伏期，可發現Omicron潛伏期約2天，比其他變種病毒短；如以高、中、低發生率地區每月各入境1.5萬人來模擬入境檢疫方案，推估檢疫14天不會遺漏隱形個案，若將檢疫期縮短至10天，不論是7+3或5+5方案，僅會漏掉2個無症狀個案，對社區威脅低，因此未來可朝縮短檢疫期的方向規劃。

觀察近期國內確診個案，陳秀熙指出，可看出本土個案中，居檢陰轉陽的比例有上升趨勢，除了所匡列的接觸者在社區中已感染並在居檢中轉為陽性外，Omicron病毒傳播力強，也可能導致檢疫旅館交叉感染風險上升，針對檢疫旅館陰轉陽個案，值得深入探討其感染原因。

日前桃園發生物流群聚感染，陳秀熙提到，Omicron病毒停留在表面時間比其他變異株長，但使用含35%以上酒精，即可在15秒後使Omicron在塑膠或人體皮膚失去活性；而物流收發清消流程中，站所接收包裹會同步消毒，如為特殊來源包裹（醫院、高風險地區）會進行兩次消毒，配發後全車清消，因此可推論由物流包裹途徑傳染可能性低。（編輯：張雅淨）1110209