旅美院士張灝畢生5000冊藏書 捐國家圖書館

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旅美中研院院士、歷史學家張灝（中）在女兒張又婷（左）陪同下，於美西時間8日把其畢生藏書5000餘冊捐贈國家圖書館，由駐舊金山辦事處長賴銘琪（右）代表接受。（駐舊金山辦事處教育組提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年2月9日

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（中央社記者周世惠舊金山8日專電）旅美中央研究院院士、歷史學家張灝（Hao Chang）今天將其畢生藏書5000餘冊捐贈國家圖書館，捐贈儀式在台美兩端線上舉行。

以研究清末民初近代中國思想史而成名的歷史學家張灝，著有「幽暗意識與民主傳統」、「烈士精神與批判意識」和「時代的探索」等書，對於台灣乃至國際漢學都有深遠影響。

張灝畢生藏書以文、史、哲、社會科學等為主的圖書期刊5000餘冊，以及其手稿筆記10餘大箱，由張灝一雙女兒張筱融與張又婷協助整理後，全數捐贈國家圖書館。

今天的贈書儀式在駐舊金山台北經濟文化辦事處舉行，由處長賴銘琪代表接受，國家圖書館館長曾淑賢與中央研究院院士王汎森等人線上參與。

張灝由小女兒張又婷、其夫婿拉斯托士基（James Lastoskie） 和5歲外孫奧立佛拉斯托士基（Oliver Lastoskie）陪同出席。張又婷在致詞時表示，即將從美國橫渡太平洋到台灣的書籍與論文，曾陪著她爸媽55年婚姻生活中住過的所有房子，他們欣喜能夠透過國家圖書館將藏書提供給世界上更多人閱讀使用。

1937年出生的張灝畢業於台灣大學歷史系，赴美留學獲哈佛大學碩士與博士。張灝在台求學期間，深受當時台大教授殷海光（1919-1969）的民主思想影響。在哈佛大學進修時，他師承漢學大師楊聯陞（1914-1990）和比較思想史巨擘史瓦茲（Benjamin I. Schwartz, 1916-1999）。

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張灝於2014年退休前曾任香港科技大學人文學部教職，並曾在俄亥俄州立大學歷史系執教30年。他在退休後兼任中央研究院歷史語言研究所通信研究員，持續關心台灣的學術發展，2019年遷居舊金山灣區。

張灝在學術生涯所提出的論述，包括世界人文傳統中的軸心時代、西方自由主義思想裡的幽暗意識和中國近代思想史上的轉型時代等，在學界深具影響力。他曾獲美國國家人文基金會、美國學術團體聯合會等研究獎金。（編輯：高照芬）1110209