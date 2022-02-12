法源不足難舉證 禁越野機車馳騁山林仍以勸導為主

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（中央社記者蘇木春、蕭博陽12日電）針對越野機車進入山林引發問題，林務管理機關指出，森林法未針對林地內騎機車有限制規範，若以民法請求損害賠償，則須舉證實質損害，若以社維法同樣有舉證難處，目前以勸導為主。

戶外運動風氣盛行，除登山客，越野汽機車族群也會往山區休閒，各地人、車衝突屢見不鮮，登山客認為越野機車族群不該進入山區步道，騎士則認為「山是大家的」，不過仍有部落不認同，例如台中市和平區環山部落與馬武霸山，居民不滿噪音擬禁越野機車進入。

林務局東勢林區管理處告訴中央社記者，經查馬武霸山屬於雪霸國家公園一般管制區，入口處設有禁止車輛進入告示牌及柵欄上鎖，禁止車輛入內，但雪管處民國110年11月巡查發現柵欄鎖頭遭破壞，目前已換新並報警，同時增加巡邏次數及科技蒐證，未來若發現違規闖入，將依違反國家公園法處罰鍰新台幣1500元。

東勢林管處也說明，轄內大雪山林道指標50公里處、船型山林道、平石山林道、西勢山林道、雪山坑林道、裡冷林道，均以「管車不管人」為原則，並設有告示牌，森林警察巡邏林地若發現民眾違規駕駛車輛，會攔查抄錄車籍資料、調查事實，移交轄區林管區裁罰。

內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊副大隊長鄒騰勝告訴中央社記者，駕駛車輛者若具原住民身分代步使用，非屬娛樂性質，實務上不罰。

此外，新北市烏來區桶后越嶺步道開放民眾通行，但為保護桶后地區原始自然生態及大台北水源，桶后林道不開放車輛通行；新竹林管處副處長劉忠憲說，林道設有管制站及車擋，避免車輛進入，若闖入則會請警方開罰，目前尚未有開罰案例。

劉忠憲指出，依相關規定，車輛不能行駛進入林地，會破壞生態，但實務上舉證開罰難度高，目前尚未有依照森林法開罰案例，正檢討是否實行管車不管人措施，針對需保護生態路段設禁入告示牌，甚至架設車擋。

至於先前有越野機車馳騁南投縣武界山區情事，林地主管機關林務局南投林區管理處會同保七總隊第六大隊員警前往勸導，南投林管處指出，舊武界越山山徑非屬既定通行道路，為避免國有林地遭破壞，在越野機車可能進出路徑設置5處鐵鍊及5面告示牌，禁止機動車輛進入。

有人提出關鍵，因為森林是開放空間，越野機車進入林地時間、出沒地點較難掌握，且機車持續移動，造成蒐證較困難。南投林管處表示，森林法相關法條並未針對林地內騎乘機車有限制性規範，若欲以民法提出損害賠償請求，則須舉證騎乘行為對林木或林地造成何種實質損害。

林管處透露，越野機車多騎乘於林地內空隙地，舉證行為損害林木有困難度，不過巡視人員曾成功勸離越野機車，後續仍會持續加強勸導及蒐證勤務，若有林木毀損事實，將依法提告，但目前無開罰案例。

南投林管處指出，轄管部分區域設置禁止車輛進入告示牌，雖期望以社會秩序維護法處置，但同樣遭遇林地屬於開放性空間的問題，實務上也難舉證行為人、車從「公告禁止進入處」強行進入林地。

管理處認為，以法律途徑解決問題，是管理機關最終手段，但非唯一方法，有關林班地的管理與使用，考量民眾觀念與管理機關仍有不同之處，因此，目前是以勸導為主要方式，目的是希望不要毀損林木、林地，以維護自然環境與資源。（編輯：卞金峰）1110212