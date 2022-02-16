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NCC2/280

以地方新聞做特色 NCC續審台灣生活新聞申設案

2022/2/16 16:21
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（中央社記者蘇思云台北16日電）台數科新申設台灣生活新聞，爭取新聞台執照，該頻道定位為地方新聞為主的全國新聞網，找來中正大學傳播學系教授管中祥擔任新聞自律委員會召集人，NCC今天首次排案審查，決議續行審議。

台灣第四大有線電視多系統集團（MSO）台灣數位光訊（台數科）旗下子公司鑫傳國際多媒體科技，去年初遞件國家通訊傳播委員會（NCC），新申設新聞台「台灣生活新聞」，初審未通過，NCC今天首次排案審查，由台數科兼鑫傳董事長廖紫岑、鑫傳總經理王盛春帶隊到會陳述。

台灣已經有很多家新聞台，NCC委員關注頻道定位與營運模式。NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今天主要是雙方交換意見，頻道也有說明定位、規劃、內控機制、公司人力安排等，該頻道自詡「為中南部發聲的台灣生活新聞」，會是地方新聞為主的全國新聞網，融入地方觀點、用不同角度看台灣。

翁柏宗表示，營運計畫書提到總部在台中，之後會在六都設置新聞中心，目前鑫傳人力102人，後續可增加到300人。節目規劃部分，可能下午時段製播地方新聞，晚間6時則播全國新聞等，上架規劃會循序漸進，希望先從80多台上架系統。

NCC主委陳耀祥日前指出，外部問責制度可能會是日後新聞台申設評鑑的參考指標，希望新聞台接受社會監督、增加透明度。

翁柏宗表示，台灣生活新聞也規劃設置外部公評人制度，由政大傳播學院教授劉慧雯與中正大學傳播系專技副教授蔡崇隆擔任公評人，頻道的新聞自律委員會召集人則是中正大學傳播系教授管中祥。

媒體詢問鑫傳國際多媒體科技新申設新聞台，但鑫傳後來在今年1月興櫃掛牌，是否可能踩到黨政軍不得投資媒體的紅線。另外，台數科同時有經營有線電視系統，子公司又新申設新聞台頻道，媒體也關注有線電視的垂直整合議題。

翁柏宗表示，申設新聞台跟公司上市櫃是兩件獨立事件，同時轉述廖紫岑說法，上市櫃後財務會更透明，但委員確實也有請公司補充資料，說明如何避免黨政軍問題出現。廖紫岑強調，台數科跟鑫傳國際多媒體科技是2家獨立經營的公司。

NCC今年1月許可鏡電視新聞台申設案，翁柏宗之前表示，台灣是言論自由的地方，沒有對新聞台做總量管制，在新聞台申設部分，如果民眾申設新聞台，就會依法進行個案審查。（編輯：張均懋）1110216

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