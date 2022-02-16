新北增5例 房屋代銷職員與確診者鄰桌用餐染疫

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府衛生局說，今天新增5例COVID-19確診，3例為居隔陰轉陽、2例為居隔採檢陽性。其中，房屋代銷公司人員曾與確診者案19665（設計師）鄰桌吃飯，居隔後採檢陽性。

衛生局長陳潤秋下午說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新北今天有5例確診，案19814、案19815，為居住林口區夫妻，居隔陰轉陽，無公共場所活動足跡。他們是因為案19815的母親（高雄砂石場延伸苗栗案19643）確診，遭匡列居家隔離。

另外，案19860住在新店區，是案19665（設計師）的30多歲男性同住室友，12日遭匡列居家隔離，採檢PCR陰性，14日晚間出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛症狀，採檢PCR陽性、Ct值13，收治於專責病房隔離治療。

衛生局說，案19813為居住八里區50歲女性，接種過3劑疫苗，是北市房屋代銷公司人員，2月9日晚間在北市餐廳用餐，被匡列為案19665接觸者居家隔離，經採檢PCR陽性、Ct值22.1，收治專責病房隔離治療。

衛生局也公布她的公共足跡，11日、12日曾出現在淡水區民族路永豐銀行竹圍分行、棉花田生機園地、八里區龍形二街統一超商浩瀚門市。

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衛生局說，這名房屋代銷公司女職員，經匡列接觸者，採檢有2名女同事PCR陽性，1人居住台北市（案19816），Ct值16，另1人居住新北市板橋區（案19859），Ct值34.5。案19859匡列接觸者4人、居家隔離4人，衛生局持續疫調，至於感染源都要進一步調查與基因定序比對。

衛生局公布，案19859的公共足跡，於13日至15日曾出入板橋區懷德街統一超商懷翠門市、民治街青翠市場、松柏街玉玄美甲美睫、文化路二段全家便利超商立都店、文化路二段統一超商丁煌門市。（編輯：方沛清）1110216