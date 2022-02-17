高雄新增2確診 Uber司機北上聚會染疫匡列17組乘客

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高雄市長陳其邁（右）17日宣布高雄新增2例COVID-19確診個案，其中1人是染疫老江紅茶店員工女友，另有1名Uber司機北上聚會染疫，為新北設計師案相關。中央社記者曾以寧攝 111年2月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高市府今天宣布新增2例COVID-19確診個案，其中1人是染疫老江紅茶店員工女友；另有1名Uber司機北上聚會染疫，為新北設計師案相關，已緊急匡列採檢17組乘客。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布新增2確診個案，其中1人是老江紅茶牛奶店染疫員工的女友；另一名確診個案（案19931）則與基因定序為桃園機場相關感染的新北設計師（案19665）相關。

陳其邁說，北部通報案19931在13日曾與確診者參加同個聚會，16日採檢確診，CT值15.9，依血清學與流行病學證據判斷為北部案19816的接觸者。他也說，案19931有兼職開Uber，已匡列採檢17組乘客並要求居家隔離；其密切接觸友人也都已經到檢，接觸餐廳也已調閱錄影帶釐清足跡。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，案19931在高雄港碼頭工作，但先前在整個高雄港採檢期間，包含7日PCR採檢都是陰性。13日個案到台北與案19816等人一起參加大型聚會、唱KTV，16日市府接獲通知個案遭匡列，當天個案也出現症狀，就醫採檢確診。

潘炤穎也宣布個案足跡，13日在苓雅區元之氣早午餐，並搭高鐵818、333車次往返左營和台北；14日在桶一天下滷味瑞隆店、7-11武漢門市、高雄港65和66碼頭；15日在火鍋家平價優質火鍋專賣；16日在7-11福海門市、鳳之味涼麵涼皮、茶的魔手三多二店。

老江紅茶牛奶店染疫員工女友（案19881）部分，潘炤穎說，個案遭匡列初期採檢陰性，在隔離期間發病，判斷社區傳染風險極低，沒有公布足跡。

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高雄市政府並公布中油專案篩檢結果，「紅區」確診者同組人員和「黃區」其餘員工共3217人完成篩檢，沒有確診個案、573人檢驗中。針對足跡相關者採檢的鳳山社區篩檢站14到17日共採檢7972人，無人確診、79人檢驗中；社區呼吸道症狀門診篩檢也無確診個案。

針對中央流行疫情指揮中心宣布老江紅茶店員工病毒株與高雄港群聚案相關，高市府表示，會持續釐清感染源。（編輯：陳仁華）1110217