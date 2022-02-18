寒流週末報到 18縣市低溫特報北台灣下探9度

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中央氣象局表示，18日仍受到華南雲雨區東移影響，各地水氣增多，北部地區呈現溼冷的天氣，民眾撐傘外出。中央社記者王騰毅攝 111年2月18日

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（中央社記者余曉涵台北18日電）中央氣象局今天表示，明天起寒流報到，各地將明顯轉冷，氣象局發出台北市等18縣市低溫特報，提醒台南以北有出現攝氏10度以下機率，且3000公尺以上高山有機會降雪。

氣象局預報員黃恩鴻接受中央社記者訪問表示，寒流明天下午報到，一直要持續影響到22日，23日後溫度才會逐漸回升，降雨部分，因為華南雲雨區東移，預估會影響到24日之後，25日轉為東北風的天氣型態，屆時北部、東半部會有零星短暫雨。

氣象局今天下午3時針對18縣市發出低溫特報，寒流南下，明天下午起各地明顯轉冷，明天晚上起至21日上午，台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率（橙色燈號）；20日起至21日上午，台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮也有10度以下氣溫發生機率（黃色燈號）。

黃恩鴻表示，寒流最冷的時間點將落在20日晚上到21日清晨，屆時北台灣低溫下探攝氏9度到10度，其他地區也只有10度到12度低溫。

黃恩鴻指出，今天晚上起水氣增加，中部以北及南部山區將有零星短暫雨，一直持續到21日都是全台有雨，其中基隆北海岸、宜蘭降雨維持較久且會有局部大雨機率。

下雪部分，黃恩鴻說，因為水氣條件豐沛，預估19日下午到21日3000公尺以上高山都有機會出現降雪，北台灣及東北部甚至2000公尺以上高山也有機會看到降雪。（編輯：管中維）1110218