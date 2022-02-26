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疫情10/300

新北增1本土 板橋某涮涮鍋員工染疫

2022/2/26 15:21（2/26 15:32 更新）
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新北市26日新增1例本土個案，市府衛生局公布確診足跡。（新北市政府提供）
新北市26日新增1例本土個案，市府衛生局公布確診足跡。（新北市政府提供）
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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市府今天表示，新增1例COVID-19確診，個案為某涮涮鍋店員工，因另1確診個案到店內消費，被匡列居家隔離後篩檢陽性，匡列接觸者229人、包括居家隔離12人，都安排採檢。

新北市府衛生局下午發布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增1例本土確診個案，案20456是住在板橋區30多歲男性，已接種2劑疫苗，為涮涮鍋店員工。

衛生局說，因確診個案20397（台北市個案20396住在板橋區的父親）曾於2月17日到店內消費，這名涮涮鍋的員工於17日曾出現喉嚨痛症狀。

涮涮鍋員工25日因為確診案20397的疫調發現其消費場所曾前往涮涮鍋消費，遭匡列居家隔離。

衛生局表示，經採檢PCR為陽性，Ct值24.1，收治專責病房隔離治療。疫調匡列個案接觸者229人、其中包括居家隔離12人，都已安排採檢，營業場所也已經清消。

衛生局並且公布案20456的公共足跡，2月13日至25日的公共足跡都集中在板橋區，分別有板橋區大仁街錢興涮涮鍋、新生街幸福早餐屋、World Gym 世界健身俱樂部板橋中山路府中店、蝦皮店到店板橋國光店、三民路一段大家發食品原料廣場、中正路ONEWAY啟動模式（健身房）、民有街MEN男的造型館（美髮）四維店。（編輯：方沛清）1110226

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