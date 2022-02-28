檢疫期減為10天 專家估可再縮減但無法全面解封

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣3月7日起入境檢疫減為10天，專家評估，可望再縮短為3至5天，但無法全面免隔離、免戴口罩。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北28日電）台灣邊境將逐步解封，3月7日起入境檢疫減為10天，專家評估這利多於弊，且以Omicron潛伏期較短的特性，可望再縮短為3至5天，但無法全面免隔離、免戴口罩。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自3月7日零時起，入境檢疫天數由14天縮短為10天，這10天可在家1人1戶，居家隔離天數同步減為10天，並開放外籍商務人士申請特別入境許可，未來視疫情逐步放寬外籍入士來台。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如認為，縮短檢疫期相當合理，Omicron變異株比其他COVID-19變種病毒短潛伏期短，一般不超過10天，期間搭配密集PCR與快篩，及早揪出染疫，符合科學且因應世界潮流。

可能有人擔心檢疫隔離期縮短，將導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播，施信如不以為然。她說明，檢疫隔離期太長，影響民眾篩檢意願，反之，期間縮短，則可提高篩檢意願。

她告訴中央社記者，對所有傳染病而言，篩檢工具愈方便、愈早檢出陽性個案，愈容易控制疫情。她還認為，隨著COVID-19篩檢治療與檢疫配套更為周全，未來檢疫 天數可再縮減至5天，甚至短到3天。

近期全球疫情趨於穩定，全球邁向解封，澳洲重開國門，紐西蘭3月起邊境防疫鬆綁，歐洲各國基本恢復日常生活，尤其英國全面解封，確診者免隔離，也不用載口罩。

台灣從3月展開兼顧經濟的防疫模式，施信如提出一個隱憂，相較於國外大多數人曾自然感染，自然可獲得較多的廣效型抗體，台灣大多數民眾是藉由打疫苗得到抗體預防感染，保護力不如自然感染。

「病毒應該會一直存在下去。」施信如強調，即使病毒最終會消失，推估也在數年或更久之後；儘管目前對於COVID-19的了解愈來愈多，未來很可能又有新的變異，讓疫情再添變數。

施信如舉例，2009年H1N1流感疫情嚴重，之後慢慢轉為輕微，到了2016年至2018年間，部分國家或區域的H1N1疫情再起，可能就是流感病毒變異導致抗原性改變，讓疫苗效力降低，而且發生較高的重症比率。

COVID-19疫苗擴大生產，更多口服藥物問世，施信如也分析，即便疫苗普遍接種，仍無法百分之百預防感染，某些疫苗仍有較多副作用；藥物部分，無論是默沙東或輝瑞的口服藥，療效都不如治療流感使用的克流感等藥物，臨床使用也有侷限或未知副作用，仍待持續研發。

因此，施信如推斷，即便COVID-19防疫鬆綁，台灣可能無法比照英國全面解封，確診者免隔離、不戴口罩。她建議台灣民眾出入公共場所仍要注意戴口罩、勤洗手等基本功，更重要的是要追加第3劑疫苗，提高防護力。

她也強調，在疫情流行時，快篩搭配PCR檢驗兩者都很重要，未來則等待藥物進一步研發，若有更佳的口服藥物問世，搭配大量篩檢、早期用藥，對於疫情控制效果最佳。（編輯：陳清芳）1110228