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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭59/300

一度受困土耳其機場 旅居烏克蘭10台人下午返國

2022/3/3 10:46（3/3 14:51 更新）
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旅居烏克蘭台人與留學生共10人因無PCR核酸檢測證明，一度受困土耳其機場，3日凌晨已順利登機返台。（移民署提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月3日
旅居烏克蘭台人與留學生共10人因無PCR核酸檢測證明，一度受困土耳其機場，3日凌晨已順利登機返台。（移民署提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月3日
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（中央社記者葉臻桃園機場3日電）旅居烏克蘭台人與留學生共10人因無PCR核酸檢測證明，一度受困土耳其機場；移民署今天表示，這10人已在凌晨順利登機，預計下午5時35分返台、飛抵桃園機場。

俄羅斯入侵烏克蘭，旅居烏克蘭台人與留學生共10人從波蘭華沙搭機，經土耳其機場轉機回台灣時，出示免PCR切結書，疑似因台灣地勤訊息傳遞有問題，導致一行人被留在土耳其機場。

移民署今天上午發布新聞稿表示，受困國人中有4名是留學生，6名是旅居烏克蘭的僑民；移民署得知他們受困土耳其機場後，立刻聯繫航空公司，並核發同意搭載證明。

移民署表示，這10名國人已順利搭乘今天的土耳其航空TK-24班機返台，預計下午5時35分返抵桃園國際機場，後續也將派員協助辦理入境通關手續。（編輯：陳仁華）1110303

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