早安世界》台中出租套房大樓火災延燒兩小時 釀6死6傷

台中出租套房大樓火災 延燒兩小時釀6死6傷

台中市中區興中街一棟由旅館改成有40多間套房的7層大樓6日下午發生火警，3樓有火煙冒出，消防人員到場前，6樓有3人攀爬到戶外的鐵窗上等待救援，其中1人疑因忍受不住高溫摔落，消防局到場後將他送醫，並將仍在鐵窗上的一對男女救下。火災在延燒約兩小時候撲滅，起火原因尚待調查。台中市長盧秀燕表示，這起火災造成6人死亡、6人受傷，另有29名住戶將由區公所協助安置。當地里長表示，大樓屋主長期在1樓及樓梯間堆放雜物，可能因此阻擋逃生，此外，消防隊派出的雲梯車抵達後一時無法施救，市府否認是故障所致，而是因為兩邊路旁停車，雲梯車支撐腳架無法完全伸展。（看完整報導）

聯合國：150萬人逃離烏克蘭 釀二戰後歐洲發展最快難民危機

聯合國6日表示，俄羅斯2月24日派兵全面入侵之後，烏克蘭逃離戰火的人數已超過150萬人，成為自1945年二次世界大戰結束以來歐洲最快形成的難民危機。聯合國官員說，他們預計隨著俄軍的進攻，尤其是一旦俄軍侵襲首都基輔，將使這一波逃難潮更加劇烈。在戰火肆虐之下，孤兒也被迫離開庇護所，從衝突地區一家孤兒院撤離的200多名兒童和照顧人員搭了24小時火車後，6日抵達烏克蘭西部城市利維夫，轉搭巴士逃往波蘭。（看完整報導）

WHO證實烏克蘭醫療設施遇襲 馬立波平民撤離行動再度失敗

世界衛生組織（WHO）證實，烏克蘭的醫療中心遭到攻擊，世衛秘書長譚德塞表示，攻擊醫療設施或醫護人員不僅違反醫療中立，也侵犯國際人道法。烏克蘭南部港市馬立波原本5日就要進行居民撤離計畫，但因俄軍未遵守停火協議而觸礁，俄方則反控烏方。馬立波當局6日宣布，依照暫時停火協議，當天中午開始撤離約40萬平民，不過行動再度失敗，只有約300人成功撤出。烏克蘭國家衛隊和親俄羅斯的分離主義分子互相怪罪對方。美國媒體CNN報導，烏克蘭首都基輔西郊城市的一個平民撤離通道6日上午遭到砲擊，據傳造成3人死亡，包括兒童。（看完整報導）

布林肯會見烏克蘭外長 俄烏第3輪談判7日登場

烏克蘭總統澤倫斯基6日和美國總統拜登通話約30分鐘，共商對烏克蘭的安全與財政支援以及對俄羅斯的持續制裁。美國國務卿布林肯也在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴會面，2人在擠滿難民、高度戒備的邊界口岸談了45分鐘，討論對基輔軍方提供更多武器，特別是戰機和大型防空系統，以及全球持續對莫斯科施壓等問題。美國國會議員也與澤倫斯基視訊通話，承諾會進一步提供烏克蘭100億美元的軍事與人道援助。同時，烏克蘭談判代表表示，基輔和莫斯科當局尋求結束戰鬥的談判，將於7日恢復舉行。（看完整報導）

汽油今起大漲6角 95無鉛逼近33元逾7年新高

俄羅斯遭SWIFT制裁恐使原油供應中斷，引發國際油價飆漲。因應油價波動劇烈，中油加大油價平穩吸收漲幅至50%，不過7日凌晨零時起，汽、柴油仍各調漲新台幣0.6元，發油量最大的95無鉛汽油價格逼近33元大關。台塑石化也宣布，自7日凌晨1時起調漲汽油與柴油批售價格每公升新台幣0.6元，零售價格由加油站自行決定。（看完整報導）

冷氣團來了中部以北有雨 8日晚間低溫探11度

中央氣象局表示，6日晚間有鋒面通過，加上大陸冷氣團南下，7日中部以北各地有雨，預計8日晚間至9日清晨最冷，低溫探攝氏11度，3000公尺以上高山可能降雪。氣象局表示，9日白天過後氣溫會明顯回升，北部高溫可以到25、26度，後續白天都比較溫暖，早晚偏涼，西半部民眾應注意日夜溫差，類似的天氣會持續到13日。（看完整報導）

本土增3例皆與旅遊團案有關 台南雜貨店夫妻居家隔離確診

自助餐衍生旅遊團群聚擴大，6日新增3名COVID-19本土病例都與此案有關，其中出現台菜餐廳一名員工染疫，曾與確診者接觸，所幸其餘124名員工一採皆陰性，本案累計9人染疫。確診COVID-19的旅遊團行程，是從東港出發後沿途遊覽台北士林官邸、礁溪、武陵農場、頭城、北關風景區及基隆和平島等地，且相關傳染已到第2波。台南市6日新增2名本土病例，為5日公布鹽水區案20912親友、在鹽水區開雜貨店的夫妻，市府下午在鹽水大莊天月宮設置社區篩檢站為居民篩檢。（看完整報導）

國境新制上路 檢疫縮至10天、開放外籍商務客來台

台灣朝經濟防疫模式邁進，3月7日起入境檢疫天數將從14天縮短為10天，居家檢疫場所也改為以1人1戶為主，無法落實才須入住防疫旅館，並開放非本國籍商務人士來台。同時，國內有200多萬劑AZ疫苗最晚5月下旬將過期，外交部尋求海外捐贈管道。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，盡量接種，但AZ疫苗打不完的可能性高，過期只好報廢，但防疫期超額準備還是有必要。隨著國內疫情趨緩，可降低COVID-19重症死亡率的「清冠二號」未來走向調整，將投入全肺部重症治療，肺阻塞、肺血栓等皆可望使用，待進一步驗證療效後，朝申請正式藥證方向進行。（看完整報導）

新台幣揮別強勢格局 專家：28元將成新常態

2020年COVID-19疫情爆發以來，台灣因防疫有成，又挾帶出口暢旺、台股強勁上漲等優勢，新台幣匯率的強勢格局就此展開。不過俄烏戰爭開打後，新台幣對美元匯率如同跳水般直接摜破28元整數大關，一度淪為最弱亞幣，近日續呈偏弱整理。專家直言，美元供需失衡的情況不再復見，又有俄烏戰事干擾市場信心，匯價將漸漸揮別強勢格局，步入28元的新常態。（看完整報導）

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

烏克蘭前基礎建設部長歐梅利安加入烏克蘭國土防衛軍，他在接受中央社視訊訪問時說，戰爭讓他變得不再寬容，見敵就殺，但他沒有選擇，如果不是他上戰場，未來就是他的孩子或孫子上戰場。歐梅利安還說，烏克蘭和台灣同在一條船上，「如果烏克蘭倒了或被占領，台灣就是下一個」。他表示，希望烏克蘭人民的頑強抵抗，可以讓其他國家打消想要侵略他國領土的念頭。（看完整報導）