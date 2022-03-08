高中第8節採自由參加 教育部重申不鼓勵考試

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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部近日修正高中在校作息注意事項，規定第8節不能實施列入學業成績計算評量，引起教育團體疑慮。教育部今天晚間解釋，第8節由學生自由參加，不鼓勵考試，若要考則不能列計成績。

教育部國民及學前教育署長彭富源今天上午召開記者會，說明3月7日正式修正發布的「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，其中第6點規定，上午第1節課開始前（即早自習時段），不可實施任何學業成績評量；第9點也規定，課業輔導（包括第8節）不能提前講授進度，也不能實施列入學業成績計算評量。

教育團體大都支持早自習禁考試，但對第8節則有一些疑慮，例如國教行動聯盟代表王瀚陽便指出，一旦禁止，教師只能改用課堂小考，恐將壓迫和排擠課堂時間。

教育部晚間以文字回應媒體指出，課業輔導（包括第8節課、寒輔、暑輔等）依法是由學生自由選擇參加，內容包括課業複習和補充課程，「不鼓勵進行考試。」但教師若為瞭解學生學習成效，安排的測驗則以「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」第9點規定辦理，不可列入學業成績計算。

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至於早自習的規範，則比第8節更為嚴苛。教育部表示，上午第一節課前，除一週最多一次的全校性集合活動（如朝會）外，其餘日數都應由學生自行規劃運用。學校不能實施「任何」考試，也不能以發放試卷等增加作業量的方式，影響學生自主學習的權利。

彭富源在今天上午記者會中便強調，為落實聯合國兒童權利公約，保障學生休息及健康權，早自習時段各種繞道、變形、沒有尊重學生自主意願的測驗方式都是不行的。教育部將定期查核學校執行情形，學生如果發現學校未依規定辦理，可直接向國教署長信箱檢舉。（編輯：陳政偉）1110308