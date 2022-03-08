更多編輯台推薦新聞：
從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯情報機構吹哨者：政府憂經濟崩盤 戰爭最晚6月結束
首頁 / 生活

高中第8節採自由參加 教育部重申不鼓勵考試

2022/3/8 21:14（3/8 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部近日修正高中在校作息注意事項，規定第8節不能實施列入學業成績計算評量，引起疑慮。教育部8日解釋，第8節由學生自由參加，不鼓勵考試，若要考則不能列計成績。（中央社檔案照片）
教育部近日修正高中在校作息注意事項，規定第8節不能實施列入學業成績計算評量，引起疑慮。教育部8日解釋，第8節由學生自由參加，不鼓勵考試，若要考則不能列計成績。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）教育部近日修正高中在校作息注意事項，規定第8節不能實施列入學業成績計算評量，引起教育團體疑慮。教育部今天晚間解釋，第8節由學生自由參加，不鼓勵考試，若要考則不能列計成績。

教育部國民及學前教育署長彭富源今天上午召開記者會，說明3月7日正式修正發布的「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，其中第6點規定，上午第1節課開始前（即早自習時段），不可實施任何學業成績評量；第9點也規定，課業輔導（包括第8節）不能提前講授進度，也不能實施列入學業成績計算評量。

教育團體大都支持早自習禁考試，但對第8節則有一些疑慮，例如國教行動聯盟代表王瀚陽便指出，一旦禁止，教師只能改用課堂小考，恐將壓迫和排擠課堂時間。

教育部晚間以文字回應媒體指出，課業輔導（包括第8節課、寒輔、暑輔等）依法是由學生自由選擇參加，內容包括課業複習和補充課程，「不鼓勵進行考試。」但教師若為瞭解學生學習成效，安排的測驗則以「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」第9點規定辦理，不可列入學業成績計算。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於早自習的規範，則比第8節更為嚴苛。教育部表示，上午第一節課前，除一週最多一次的全校性集合活動（如朝會）外，其餘日數都應由學生自行規劃運用。學校不能實施「任何」考試，也不能以發放試卷等增加作業量的方式，影響學生自主學習的權利。

彭富源在今天上午記者會中便強調，為落實聯合國兒童權利公約，保障學生休息及健康權，早自習時段各種繞道、變形、沒有尊重學生自主意願的測驗方式都是不行的。教育部將定期查核學校執行情形，學生如果發現學校未依規定辦理，可直接向國教署長信箱檢舉。（編輯：陳政偉）1110308

延伸閱讀
松山高中首推參加朝會可銷警告 學生反應兩極新北已試辦過高中第1節課前自主學習 成效良好成功高中廢朝會早自習 北市教育局：各校可決定高中朝會每週至多1天 保留彈性安排全校活動高中早自習、第8節零考試 國中小續推教學正常化
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族