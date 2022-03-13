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相中穀倉周邊發展潛力 台鐵員林站資產活化

2022/3/13 10:47
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（中央社記者余曉涵台北13日電）台鐵局表示，員林站周邊的3大活化開發案，具有發展潛力，尤其員林穀倉是全台唯二的鐵路穀倉（立庫），周邊土地面積達7000平方公尺，盼能在推動公司化前期，展現資產活化最佳效能。

交通部台灣鐵路管理局今天發出新聞稿表示，目前正積極辦理3項員林站資產開發案，包括高架橋下多目標案（包含4段商場、3段停車場及1棟法定停車場）、員林穀倉及腹地標租案、員林站旁土地都更案。

台鐵局說，高架橋下多目標案可有效串連橋下廊帶增加空間效益，預定4月11日開標；員林站旁土地都更案則準備第2次公告招標。

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台鐵局長杜微日前視察員林站周邊3大活化開發案，杜微說，員林穀倉在92年公告登錄為歷史建築，是全台唯二的鐵路穀倉（立庫），周邊土地面積達7000平方公尺，極具發展潛力，台鐵局、彰化縣政府及員林市公所並已成立溝通平台，將共同推動穀倉及周邊土地活化。

杜微指出，資產開發中心要積極創造友善投資環境，善用員林穀倉特色全力招商，在台鐵推動公司化前期，就要展現資產活化最佳的效能。（編輯：張芷瑄）1110313

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