俄烏戰爭 環保署：對再生能源利弊可再觀察

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（中央社記者張雄風台北14日電）俄烏戰爭，全球天然氣價格波動，立委關心2025天然氣發電占比50%、2050減碳路徑是否要再評估。環保署今天說，石化燃料價格高升也可能加速再生能源發展，是否有利弊可再觀察。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請行政院環境保護署列席報告業務概況，並備質詢。

台灣民眾黨立委張其祿質詢表示，現在俄國及烏克蘭戰爭，讓能源價格高漲；俄羅斯是全球天然氣第3大出口，歐洲暴漲79%，歐盟也因為很多能源來自俄羅斯，因此加快能源轉型；台灣是否有相關評估考量、甚至因應措施。

環保署長張子敬答詢表示，單純就能源價格提高，對減碳有利或不利，可以再討論，因為當石化燃料價格高升，對再生能源是正向還是負向可以再觀察。

張子敬進一步提到，2050減碳目標還是以再生能源、新能源為主，天然氣是目前的過渡階段；台灣如生質能還沒有大力開發，說不定可能促使新技術開發；未來若廢棄物變成能源，可能發電廠急著買廢棄物當燃料，產業整體會有不同的發展。

張子敬強調，「2050的淨零排放終極目標不會改變」，短期間會有變化，但不一定都是負向的。

張其祿認為，台灣希望2025年將燃氣發電占提高至50%，在目前情勢下，國家減碳路徑應該要重新評估。張子敬回答，目前2050淨零路徑由國發會主責，相關意見會再提供、討論。（編輯：管中維）1110314