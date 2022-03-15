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桃園新增確診者足跡 曾前往龍潭區便利商店

2022/3/15 19:19（3/16 10:04 更新）
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桃園市政府15日公布COVID-19確診者案21440新增公共場所足跡，為3日下午4時42分曾前往龍潭區成功路「7-11龍功門市」，環保局已完成消毒作業。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月15日
桃園市政府15日公布COVID-19確診者案21440新增公共場所足跡，為3日下午4時42分曾前往龍潭區成功路「7-11龍功門市」，環保局已完成消毒作業。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月15日
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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府今天公布確診者案21440新增公共場所足跡，曾前往龍潭區成功路「7-11龍功門市」，環保局已完成消毒作業，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

桃園市政府新聞處下午發布新聞稿表示，今天雖無本土新增確診個案，但有昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的案21440新增一處公共場所足跡，為3日下午4時42分曾前往龍潭區成功路「7-11龍功門市」。

市府提醒市民，如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

衛生局副局長蘇柏文表示，桃園市社區採檢站今天採檢57人，市府持續進行社區健康監測，並開設中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站，提醒民眾曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站採檢。（編輯：李錫璋）1110315

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