早安世界》拜登警告習近平援俄將付代價 關切台海脅迫挑釁行為
拜登警告習近平援俄將付代價 關切台海脅迫挑釁行為
美國總統拜登在美東時間18日上午與中國國家主席習近平舉行長達1小時50分鐘的視訊會談，這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，兩人首度討論俄烏局勢，也是去年11月以來第一次對話。拜登向習近平表示，若協助俄羅斯將面臨後果。拜登也表達對北京在台海脅迫與挑釁行為的擔憂，並重申美國對台政策不變，強調美國保持反對任何片面改變台海現狀的立場。中方發布的新聞未提習近平對美方要求有具體回應，但提到北京認為台灣是中美關係最敏感且重要的議題，需妥善處理，避免對中美關係造成負面影響。對於習近平是否承諾不會援助俄羅斯的問題，美方官員未正面回應，僅表示「中方會做出自己的決定」。同日，路透社引述消息人士披露，就在拜習通話前數小時，中國山東號航艦駛過台灣海峽，後面有一艘美軍驅逐艦尾隨。（看完整報導）
俄軍攻基輔改天天拂曉轟炸 意圖摧毀抵抗意志
俄羅斯為了拿下烏克蘭首都基輔，自14日開始採用新手法，每天破曉時分攻擊大樓社區，讓居民被爆炸聲驚醒，意圖藉威嚇摧毀基輔抵抗意志。另外，烏克蘭西部城市利維夫的機場附近18日遇襲，市長薩多維說，數枚飛彈擊中一座飛機維修廠，建物毀損。英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯總統蒲亭17日下午致電土耳其總統艾爾段，透露俄方對於與烏克蘭達成和平協議所提出的確切要求，包含烏克蘭保持中立，不應申請加入北大西洋公約組織。（看完整報導）
阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊
好萊塢明星、前加州州長阿諾史瓦辛格的一段影片在推特上大量轉傳，幾小時內就突破百萬收看次數。他向俄羅斯軍民深情喊話，回憶自己從小以俄國舉重選手為偶像，舉父親曾效忠納粹「在痛苦與罪惡之中度過餘生」為例，向俄國人民與軍人說明戰爭真相。阿諾呼籲俄羅斯總統蒲亭停止戰爭，並向俄羅斯國內起身反對政府的人們致敬：「全世界都看到你們的勇氣，不怕被逮捕、監禁、毆打，你們是我的英雄。」（看完整報導）
雙北桃園高雄醫院探病將解禁 口罩4/1起可望再鬆綁
國內18日新增1例COVID-19本土病例，為南部30多歲男性業務員，14日起出現咳嗽等症狀，自主快篩陽性就醫採檢確診，Ct值11.4、病毒量高，匡列接觸者27人PCR均為陰性，須居家隔離21人，感染源待釐清。據中央流行疫情指揮中心分析，今年累計3例本土重症病例，介於60歲至80歲、有慢性病史的高風險族群，但有2人未完整接種疫苗，另1人也未打第3劑，呼籲長輩儘速接種疫苗。鑑於本土疫情趨緩，指揮中心表示，台北市、新北市、桃園市及高雄市醫院探病與長照探視禁令將於2週內解禁；另自4月1日起口罩也擬再度鬆綁，空曠處、唱歌或工作活動所需，可望免戴口罩。（看完整報導）
央行升息 台銀合庫一銀土銀21日起調高存款利率
央行17日宣布升息1碼，國銀與公股行庫18日陸續宣布調整存款利率，台銀、一銀、合庫銀與土地銀行等將於21日起調整利率。台銀1年期定儲存款機動利率從0.84%將提高到1.09%，2年期、3年期定儲機動利率也突破1%。合庫銀1、2、3年期定期存款利率分別調至1.065%、1.07%、1.075%。第一銀行1、2、3年期的定期存款利率各調至1.065%、1.09%、1.09%。土銀定存機動利率1年期調整後為1.065%、2年期1.07%、3年期1.075%。（看完整報導）
義大利眾議院壓倒性通過友台議案 親共政黨也投贊成
義大利國會眾議院16日以壓倒性多數通過議案，要求義大利政府重視台海情勢，並應與北約及歐盟共同檢視印太戰略。這是近年來義大利國會對台議案的重要投票之一，包括親共的政黨都投票支持，可見義大利朝野黨派對台灣在印太戰略中的關鍵角色存有共識。義大利眾議院外交委員會副主席弗門提尼表示，這個議案有實質的意義，因為連署時幾乎獲得所有跨黨派黨團一致支持，義大利政府須正視並確立義大利在印太地區採取的策略與立場。（看完整報導）
世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首
根據聯合國18日公布的「世界快樂報告」，在全球146個國家和地區中，芬蘭連5年蟬聯最快樂國家。台灣排第26，超越新加坡（27）、日本（54）、韓國（59）、菲律賓（60）、泰國（61）及中國（72），蟬聯東亞國家之首。聯合國資助的「世界快樂報告」已邁入第10年，評估根據的是人們對自己快樂的評價以及經濟和社會數據等。（看完整報導）
福島外海強震4萬戶仍停水 新幹線出軌3月難復駛
日本福島縣外海3月16日晚間發生規模7.4強震，宮城縣與福島縣震度最為明顯，截至18日中午，兩縣境內仍有超過4萬戶停水。強震還造成東北新幹線嚴重出軌，JR東日本公司評估需要長時間來進行修復，很難在3月底前讓全線恢復通行，共同社則報導，東北新幹線福島至仙台段受損嚴重，可能要到4月以後才能恢復運行。（看完整報導）
西藏歌手才旺羅布傳自焚身亡 微博禁言、北京未將遺體交還家屬
西藏歌手才旺羅布曾參加「中國好男兒」、「明日之子」及「中國好聲音」等選秀節目而聲名大噪。據報導，現年25歲的才旺羅布因抗議中國政府的鎮壓，2月25日在布達拉宮前的廣場高喊口號後自焚，一名藏人證實，他自焚後，中國公安隨即抵達現場把人帶走。北京當局在3月2日聯繫才旺羅布的親屬並告知死訊，卻沒有把遺體交給家人善後。才旺羅布的微博目前顯示，「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。（看完整報導）
長榮女大生命案 梁育誌手段殘忍未見悔意等5理由判死
審理長榮大學馬來西亞籍女大生命案的高雄橋頭地方法院18日將被告梁育誌判處死刑，全案可以上訴。判決書指出，家住高雄的梁育誌預謀且有計劃犯罪、手段殘忍、未見悔意、再犯機率高、社會危害程度大，這5大理由是法院判處死刑的依據。判決中也透露，命案在2020年10月發生之後，被害人的母親曾獨自來台出庭，且在防疫旅館度過平安夜和新年，淚灑法庭求處死刑，此時梁男才首次致歉。（看完整報導）
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