新北新增11名確診個案 足跡遍及燒肉店與超商

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新北市25日新增11例本土確診個案，市府下午舉行疫情說明會，由副市長劉和然（左）、衛生局長陳潤秋（右）對外說明，兩人席間不時交換意見。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市府今天表示，新增11名確診，其中，樹林科技公司10名移工確診，將擴大採檢910人；中和區新增1名確診個案；這些個案公共足跡包括燒肉店、家樂福樹林店、統一超商、理髮店。

新北市副市長劉和然、衛生局長陳潤秋今天下午在市府說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情確定11名病例，共有2例新增個案、9例居家隔離採檢陽性個案；這些人中，10例為樹林區某科技廠員工，1人為中和區獨立個案。

衛生局說，個案22556是20多歲越南籍移工，已接種2劑疫苗，是樹林區一家科技廠夜班人員。他3月23日出現發燒症狀，24日就醫後前往亞東醫院採檢核酸檢測（PCR）陽性，Ct值19.35，已經收治隔離治療。

衛生局說，個案居住在公司的移工宿舍，經擴大採檢這家公司廠房移工宿舍與同工作場所共208人，結果有9人PCR陽性，其中8人為外籍移工、1人為住在板橋區的本國籍員工。

衛生局說，新增個案案號為22557至22565，Ct值介於12.98至30.25之間，持續由外事警察與勞工局協助擴大匡列疫調採檢。目前，廠區已經全部停工、清消，規劃全部廠區將集中篩檢910人，由新北市立聯合醫院前往廠區採檢，希望今天全部採檢完畢。

衛生局說，另外，住在中和區的案22598，是30多歲男性，已接種1劑疫苗，3月24日出現喉嚨痛、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值12.7，收治專責病房治療。個案的工作場所接觸對象單純，初步疫調匡列8人、居家隔離5人，都已安排採檢，持續疫調。

衛生局公布上述確診者案號22557、22565、22598的公共足跡，從3月19日至21日分別出現在樹林區大安路「請坐專業剪髮」、板橋區文化路一段「燒肉天國」、樹林區大安路家樂福樹林店、中和區和平街統一超商和捷門市。

陳潤秋接受中央社記者訪問時表示，這2例指標個案都是身體不舒服、前往診所看診後篩檢出陽性，顯示診所醫療人員警覺性高，衛生局除函請注意也與醫院診所開會，若有疑慮病患則透過快篩以期發現個案。

劉和然告訴中央社記者，近日境外移入確診者許多來自越南，國內防疫政策要視中央疫情指揮中心決定與國際疫情走向，地方政府只能在發現確診者時，立即匡列居隔採檢。（編輯：張銘坤）1110325

新北市副市長劉和然（圖）25日下午在市府說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情，本日共新增11例本土個案，其中2例為新增案例、9例為居家隔離期間採檢陽性。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月25日