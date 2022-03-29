北市某國中、某國小生遭居隔 安排校園採檢

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市內湖區某國中、南港區某國小有學生因家長確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）遭匡列居家隔離，台北市衛生局今天表示，家長為新北市個案，已偕同教育局協助安排校園採檢。

台北市衛生局疾管科長張惠美今天下午在視訊記者會上表示，昨天確診的新北市個案（案23023）有2個小孩分別就讀台北市內湖區某國中跟南港區某國小，已經跟教育局合作，在學校場域進行疫調，並安排師生造冊採檢。

張惠美強調，因為學生目前是被匡列居家隔離，初步採檢都是陰性，因此同班同學跟教職員工只須進行自主健康監測就好。

南港區某國小表示，遭居家隔離的學生昨天就沒有到校了，今天早上已安排同班學生跟科任老師共91人採檢，同時要求全校師生每節課都要戴口罩，並落實勤洗手。

內湖區某國中說明，這名學生在26日上午有跟籃球隊一起訓練，但還好現在練球仍要戴口罩，且學生訓練完回家才與案23023碰面，然後就沒有再跟其他學生接觸。

內湖區某國中指出，雖然衛生局判斷沒有風險對象需要採檢，不過因為明天開始是段考，若家長不放心可以請防疫假，後續再安排請假學生補考，同時先暫停8年級專科教室實體跑班，改為線上教學。

此外，台北商業大學一名老師確診（案23077），張惠美說，這名個案居住在新北市，目前疫調仍在進行中，職場已匡列大約20人。

針對勞保局的確診個案，張惠美說，這是住在新北市中和區的案23075，昨天接獲訊息後已立即進行職場疫調，目前員工採檢結果都是陰性。（編輯：張銘坤）1110329