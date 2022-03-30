桃市府公布個案足跡 曾赴三溫暖、銀行等20處

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市今天新增9例本土個案，市政府今天公布疫調足跡，包括家樂福、三溫暖休閒會館、勞保局桃園辦事處、土地銀行中壢分行、郵局、超商、星巴克及餐廳等共20處。

桃園市政府下午公布個案23084、23085、23175、23176、23187、23259、23071的最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調公共場所足跡。

足跡包含3月19日去過家樂福經國店、佛光山寶塔寺、桃園區殯葬服務中心、Mo-Mo Paradise桃園經國家樂福牧場；3月22日至26日去過天昱素蔬食、新一排骨便當；3月23日去過麗池SPA三溫暖休閒會館；3月24日去過勞工保險局桃園辦事處、台灣土地銀行中壢分行。

3月25日去過龜山區叉咪早午餐、觀音區金永生藥局、中華郵政觀音郵局；3月26日去過豆大爺永和豆漿龜山店、7-11楊崧門市、桃園市婦女館、大飽口福小吃店、星巴克青埔高鐵南門市、全聯中壢元化店。

3月27日去過觀音區欣皇小吃店，3月28日去過南台灣土魠魚觀音店；桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：方沛清）1110330