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旅宿業缺工嚴重 觀光局提研擬放寬移工可行性【獨家】

2022/3/31 09:24（3/31 13:57 更新）
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受到疫情影響，旅宿業缺工日益嚴重。（圖取自Unsplash圖庫）
受到疫情影響，旅宿業缺工日益嚴重。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北31日電）受到疫情影響，旅宿業缺工日益嚴重，除加強媒合職缺之外，交通部觀光局也請勞動部研擬在就業服務法規定下，是否可以放寬外籍服務人員或外籍學生打工時數。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國內旅宿業缺工嚴重，加上國旅大爆發，常常時有所聞飯店業者因來不及清潔消毒，導致旅客晚入住爭議。

台北市旅館公會理事長韋建華接受中央社記者電訪時說，旅宿業最主要缺工的是房務人員，目前短少40%到50%的人力，疫情前就因為國內民眾對於打掃的工作沒有意願，疫情後因為看護人力缺乏，加上在旅宿業工作會擔心染疫問題等，讓缺工問題更加嚴重。

為了要解決旅宿業缺工爭議，交通部觀光局日前針對觀光旅館業及旅館業人力短缺召開研商會議，會中邀集觀光旅館與一般旅館公會理事長討論旅宿業缺工問題，也邀請勞動部和教育部針對各旅館公會建議開放外籍服務人員及外籍學生打工時數放寬等議題交換意見。

交通部觀光局表示，觀光局已經有收集觀光旅館及一般旅館的缺工情況，以及目前最急需的房務和餐廳外場人員資料，請勞動部可以考量在就業服務法的規定下，予以放寬的可行性。

韋建華也指出，希望勞動部可以開放外籍移工從事房務工作，且有限定條件，包含本勞薪資必須在新台幣3萬元以上；聘雇2名本勞可以聘僱1名外勞；而且外籍移工只能從事房務工作，不能任意調動等。

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對此，勞動部表示，外籍學生打工時數為就業服務法所規定，當初訂定除了寒暑假外，每週有20小時限制，是考量外籍學生來台應以課業為主，但為增加生活體驗因此訂定，若要鬆綁涉及修法，必須跨部會討論評估。

至於開放外籍服務人員部分，勞動部指出，就服法目前並沒有開放服務業引進移工，如有缺工問題，都可以洽公立就服機構尋求專案求才服務。（編輯：陳仁華）1110331

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