輕症、無症狀占99.8% 侯友宜籲中央啟動在宅照護

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新北市長侯友宜（左2）5日表示，Omicron變異株特性是傳播力強、無症狀及輕症者多，這次輕症占將近99.8%，建議中央盡速研擬並開放「在宅照護」模式，讓無症狀或輕症確診者及家戶密切接觸者，以家庭為單位在宅照護，把醫療量能集中在中重症者、高危險群。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月5日

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（中央社記者沈佩瑤新北5日電）新北市今天新增91例本土，仍全台最多。市長侯友宜下午向中央喊話，面對Omicron變異株的快速傳播，輕症或無症狀占近99.8%，應及早啟動「在宅照護」模式，以防排擠醫療量能。

新北市長侯友宜今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會說明疫情。他表示，新北市今天新增確診91例，分別是5例新增採檢陽性、72例居家隔離採檢陽性、14例居隔陰轉陽。

他說，新增個案5人為家住板橋區案24766，30多歲女性；案24864、24865為樹林區同住家人；住板橋案24904為女性，30多歲；案24981家住三重區30多歲女性。5人都因身體不適就醫採檢陽性，目前都在疫調中。

新北市政府教育局長張明文表示，今天共新增4校、1幼兒園停班課，皆為班級停課，包含板橋區2校（1國中、1國小）、新莊區2所國小、三峽區1所幼兒園，全市累計停班課學校達17校1園。

至於明天是清明連假後的首上班、上學日，侯友宜也呼籲企業及員工都要落實自我健康管理、並鼓勵快篩；若沒有接種第2劑的員工及學校教職員，則建議須提供3天內快篩陰性證明才能上班。

侯友宜表示，Omicron傳播速度非常快，最近邊境管理14天降為10天，導致很多在第11天至14天才確診的個案進入社區，這些狀況中央也很清楚，行政院長蘇貞昌說過，邊境開放跟經濟並蓄將讓確診數逐步升高。

他說，第一線防疫同仁非常辛苦，尤其最近新北碰上幾起群聚事件，光是今天列管中的居家隔離人數就高達6175人，大概是有史以來最高，但防疫過程中，也要兼顧市民平常醫療需求。

侯友宜說，Omicron的特性是傳播力強、無症狀及輕症者多，這次輕症占將近99.8%，因應確診者數量的增加，且鼓勵民眾主動配合篩檢，建議中央盡速研擬並開放「在宅照護」的模式，讓無症狀或輕症的確診者及家戶的密切接觸者，以家庭為單位在宅照護，把醫療量能集中在中重症者、高危險群。

新北市副市長劉和然會後接受媒體聯訪補充說明，現行確診者和密切接觸者分送集中檢疫中心和防疫旅館，但Omicron傳播力強，密切接觸者幾乎都會確診，一家人卻被送到不同地方，形同「妻離子散」，盼中央快速公布指引，讓地方政府有所依循。（編輯：李錫璋）1110405