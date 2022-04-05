高雄港6日持陰性證明才能進入 篩檢站湧700多人

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高雄港區工作人自6日起需持有5日後的快篩或PCR檢測陰性證明才能進入，高雄港務分公司下午開設快篩站提供服務，現場湧入大量人潮，隊伍排成長龍。（高雄港務分公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）明天起進入高雄港區工作人員，均需持有4月5日後的快篩或PCR檢測陰性證明。高雄港務分公司今天下午設置快篩站提供快篩服務，約有700多人前往篩檢，秩序良好。

台灣港務公司發布新聞稿表示，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，4月6日上班日進入高雄港區相關工作人員，均需持4月5日以後的家用快篩或PCR（核酸檢測）陰性證明，才能進入高雄港區作業。

高雄港務分公司表示，考量部分港區業者未備有家用快篩試劑供從業人員篩檢，今天下午2時至5時及明天上午8時至下午5時，在中島區34號碼頭管制站及55號碼頭管制站設置快篩站，提供須進入中島區的港區工作人員現場快篩。

高雄港務分公司對中央社記者表示，高雄港區快篩站今天約有700多人前來篩檢，後續篩檢結果將通報衛生局。明天要進入港區都得有陰性證明，建議港區各業者自行備置快篩試劑提供員工篩檢，或於港區快篩站設置時間內前往篩檢。

高雄港務分公司表示，篩檢者應將健保卡、快篩結果同時拍照並寫上日期作為進港查核證明。也提醒市府在市區開設的社區篩檢站，是提供匡列對象專用，港區從業人員切勿到社區篩檢站，以免影響篩檢站秩序。（編輯：方沛清）1110405