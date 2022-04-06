連假後返工首日最新疫情 陳時中下午2時說明

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清明連假各景點湧現人潮，各界擔憂南北移動恐造成疫情大爆發，預估至少觀察10天，才可知疫情走向。圖為板橋區一所國小5日有工作人員穿戴防護裝備，加強消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）清明連假各景點湧現人潮，各界擔憂南北移動恐造成疫情大爆發，預估至少觀察10天，才可知疫情走向，今天是連假後返工首日，疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時將說明最新狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，國內昨天新增216例本土病例，再創今年單日新高，遍及12縣市，北中南東部都有新個案，以新北市91例最多。新北中和社區、桃園電商工作室、台中婚宴等案疫情收斂中。

國內本土疫情連續5天突破百例，現階段個案數較多的新北、基隆每天篩檢陽性率約0.5%，由於適逢假期，近日每天檢驗量約為2萬至2.5萬人，與上週3.5萬人相比確實較少。當疫情過於散發時，就建議加強快篩策略，社區快篩是為了快速圍堵疫情，希望找出社區隱形傳播鏈。

指揮中心統計，基隆小吃店群聚昨天新增34例、新北中和社區群聚新增12例、三峽親友群聚新增31例、桃園電商工作室新增2例、桃園大潭電廠工程相關群聚新增1例、台中婚宴群聚新增16例確診、花蓮慈濟醫院群聚新增5例、桃園某舞蹈老師群聚新增4例。

今年1月1日至4月3日本土病例共1846例，其中1841人為輕症或無症狀者、占比為99.73%，中重症及死亡個案共5人、占比為0.27%。中重症個案4人，年齡介於20多歲至70多歲，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，染疫孩童也沒有出現中重症個案。指揮中心提醒，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：陳政偉）1110406