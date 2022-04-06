有線電視基本頻道少逾1/3達10天 當月免收視費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北6日電）行政院消保處今天表示，消保會已通過「有線廣播電視系統經營者/有線播送系統定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，基本頻道少逾1/3達10天以上，當月免除收視費，將儘速上路。

行政院消費者保護處今天發布新聞指出，由國家通訊傳播委員會（NCC）提報的上述修正草案，已經行政院消費者保護會審議通過，這次修正除將法規名稱修正為「有線廣播電視服務定型化契約應記載及不得記載事項」外，修正重點計有5項，也是近3年消費者申訴案件（109年136件、110年127件、111年至4月5日33件）的焦點。常態作業將在1個月後公告施行，待NCC正式公告，即可上路。

消保處簡任秘書陳星宏說，首先是消費者最關心的明定「基本頻道數減少時，業者的賠償責任。」

即可歸責於業者的事由，導致頻道數減少，未達主管機關核定當年度的基本頻道總數時，業者應減收當月收視費用，或用延長收視期間等其他方式賠償；且基本頻道數減少超過1/3，並達10天以上，免除當月收視費用。

其次，明定「無法收視或收視不良時，業者到修時限及賠償責任」。規定業者除有另行跟消費者約定到修時間外，應於接獲報修通知後24小時內到修。且當業者違反到修時限規定，應按日減收收視費用及機上盒租金，若超過10天才修復，應免除當月收視費用及機上盒租金。

第3，明定「收視費用調整時消費者之權利」。在契約有效期間內，經核定的最高收視費用若調高，消費者仍可依照原約定的費用繳付；反之，若調降，則可依照調降後的費用繳付。以及消費者可以要求變更繳費方式，例如臨櫃繳款、轉帳、信用卡、便利商店繳款等，業者不能拒絕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第4，明定「強化消費者個人資料保護規定」。申請有線電視服務時，消費者應提供姓名、出生年月日、身分證字號等足資辨識個人身分的基本資料，並出示身分證明文件供業者核對。異動或終止服務時，僅須出示身分證明文件供業者核對辦理，並可拒絕留存影本。

第5，明定「業者負責取回機上盒且不得收取費用」，因為「有線廣播電視系統經營者收費標準」對於業者所得收費項目，例如收視費用、裝機費、復機費、移機費等，已有明定，業者不得收取其他費用。但消費者若為避免雙方約定派員取回時間溝通繁瑣，可選擇自行將機上盒及相關配件送還業者的營業據點。（編輯：陳政偉）1110406