確診者足跡曾至農委會 536人快篩陰性

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會1日接獲北市府通知3月28日所辦活動有確診者出席，農委會表示，出席活動逾百人於1日快篩都陰性，今天是清明連假後上班日，大樓上班的536人快篩也都陰性，另62人出差、請假，將追蹤。

農委會1日下午3時接獲台北市政府衛生局疫情調查人員通知，農糧署3月28日在農委會舉辦的「全國10大績優農業產銷班頒獎典禮」表演者，之前曾接觸過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，也於3月31日快篩後確診，為無症狀感染者。

農委會人事室說明，配合衛生局相關防疫作為，1日約下午4時清潔消毒全場域環境，並發給5樓大禮堂足跡重疊同仁100多人快篩試劑，包含出席頒獎活動的農委會主委陳吉仲在內，快篩結果都是陰性。

其次，清明節連假結束，今天是上班日，農委會再發出598份快篩試劑，請在農委會大樓上班的同仁自行完成檢測，前述100多人當天快篩過的人也再快篩一次，扣除62人今天出差或請假，其餘536人都是陰性，出差、請假的人，會持續追蹤。（編輯：陳政偉）1110406