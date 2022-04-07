中正大學一學生確診 校方預作遠距教學準備

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嘉義中正大學確診學生5日晚間曾至嘉義市遠東百貨公司涮乃葉火鍋店用餐，目前已安排10名工作人員PCR採檢，縣府也加強周邊環境清消。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月7日

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義縣今天公布COVID-19確診個案25863為中正大學學生，5日晚間曾至嘉義市遠東百貨公司涮乃葉火鍋店用餐，安排10名工作人員PCR採檢；校方籲請師生預為遠距教學準備。

嘉義縣今天公布8人確診COVID-19個案，包括精忠營區7名入伍新兵及一名中正大學學生，案25863大學生匡列密切接觸者16人均居家隔離，縣府已完成相關足跡清消，相關店家暫停營業2天。

嘉義市政府發布新聞稿指出，案25863在嘉義市停留地點為4月5日晚上6時至8時30分曾至遠東百貨公司7樓涮乃葉火鍋店與友人用餐，用餐期間未佩戴口罩，起身至公共區域取用食材有戴口罩，用餐後未在嘉義市其他地點停留。

嘉義市政府衛生局副局長莊美如告訴中央社記者，衛生局今天上午接獲通知後，立即通知店家及遠東百貨公司，涮乃葉火鍋店自主性停業一天，並再次對環境總清消。遠東百貨公司平日每小時均會針對公共區域定時消毒，今日開業前再次全面總消毒。

莊美如指出，衛生局針對10名店家工作人員安排PCR採檢，正等待結果，工作人員都有戴口罩；另針對同時段用餐的民眾發送細胞簡訊，如有發燒、咳嗽等疑似確診症狀，須盡快進行PCR採檢。

中正大學教務處今天公告，6日晚上接獲嘉義縣衛生局通報，有一名學生經PCR採檢確診COVID-19，確診學生因適逢清明連假未入校上課，並已匡列密切接觸者，學校課程目前維持正常上課，並視疫情狀況隨時調整。

校方指出，師生上課務必配戴口罩，落實課堂點名，並注意自身健康狀況；由於疫情嚴峻，4月11日至17日適逢期中考週，籲請師生預為遠距教學準備，並針對期中考彈性措施預為因應。（編輯：陳仁華）1110407