今年首颱馬勒卡最快晚間生成 13至14日離台最近

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氣象局表示，位於關島附近的熱帶低壓7日晚間或8日有機會增強為今年第1號颱風馬勒卡，預估對台沒有直接影響。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天表示，位於關島附近的熱帶低壓今晚或明天有機會增強為今年第1號颱風馬勒卡，預估對台沒有直接影響；明天起水氣減少，氣溫逐日漸升，10日起各地高溫上看攝氏30度。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，目前熱帶性低氣壓還在關島附近，距離台灣約3500公里，最快可能今晚或明天會增強為今年第1號颱風馬勒卡，形成之後因為環境適合發展，11、12日不排除會升級為中颱，但後續要再觀察。

陳伊秀指出，目前預估這個熱帶系統路徑會持續往西，預計11、12日接近菲律賓後北轉，13、14日離台灣最近，但仍有1400、1500公里左右的距離，估計對台影響不大。

陳伊秀提到，由於南海至菲律賓、低緯度地區仍然是處於大低壓帶中，除現在這個熱帶低壓外，仍不排除會有其他熱帶擾動發展，甚至可能會有2、3個颱風同時在洋面上，但各家預報不一、還有很大的不確定性。

至於接下來的天氣，陳伊秀說，明天東北季風減弱，接下來在12日之前，台灣都是偏東風或東南風，僅迎風面東半部偶有局部降雨，西半部都是晴到多雲。

陳伊秀表示，接下來幾天氣溫會逐日漸增，明天北台灣高溫回到27、28度，中南部29、30度；預估10至13日西半部高溫上看30度，南部甚至到32度。

陳伊秀說，最新預報在14日可能會有東北季風增強，北台灣高溫降至約22、23度，低溫約15、16度，但水氣不多，僅迎風面會有降雨；然而屆時仍要看現在這個熱帶系統的位置，有可能會增加風力強度，這部分氣象局會持續觀察。

陳伊秀提醒，今晚至明晨馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風。（編輯：陳政偉）1110407