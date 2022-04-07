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吳德榮：颱風馬勒卡最快晚間形成 襲台機會低

2022/4/7 08:23（4/7 08:33 更新）
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中央氣象局表示，7日清晨2時位於關島南南東方海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，短期之內對台灣無影響。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局表示，7日清晨2時位於關島南南東方海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，短期之內對台灣無影響。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象專家吳德榮表示，今年首颱「馬勒卡」最快今晚形成，預計先朝西北前進再轉東，路徑類似大迴轉，直接侵襲台灣的機會低，是否會有間接天氣影響，需再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，關島南方海面的「熱帶低壓」，將於今晚率先發展為今年第1號颱風「馬勒卡」。

吳德榮指出，氣象局颱風5天的預測路徑與最新歐洲系集模式所模擬的路徑大致類似，先往西北前進，5天之後將逐漸減速、再受到「西風帶」的導引，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵。

吳德榮提到，4月台灣鄰近地區常受中高層「西風帶」盤據，故「4月颱」直接侵襲台灣的機會是非常低的；但是否會對台灣天氣帶來間接的影響，則視其靠近的程度而定，這才是這個颱風的觀察重點。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨；北舒適、南微熱，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至13日，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨；氣溫逐日漸升，週末起北台灣高溫亦升至攝氏30度以上，中南部更高達32度以上，白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。（編輯：李錫璋）1110407

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