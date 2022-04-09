北市增95例本土 酒店與按摩店群聚擴大

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市衛生局今天表示，北市新增95例COVID-19本土病例，27例已知感染源，其中7例與酒店群聚相關、7例與按摩店相關；校園疫情方面，明天將有30校、1萬241名師生停課。

台北市衛生局舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，並同步公布足跡。衛生局主秘邱秀儀表示，新增的95例本土確診中，以中山區的28例最多。

足跡包含世盟百欣酒店、M男模會館、Ai Nightclub、Klash Taipei、紅洋蔥音樂餐廳，還有多家餐廳等。

疾病管制科長張惠美指出，27例已知感染源，而疫調結果，與酒店群聚相關有7例（中山區案26417、26583、26706、萬華區案26428、26598、士林區案26404、26405），累計確診31人。

按摩店相關7例（松山區案26426、大安區案26577、中山區案26414、26415、26553、南港區案26427、26507），累計確診23人。

而北投區某國小1例（中山區案26424），接觸者確診12例（松山區案26593、26594、中山區案26584、26585、26587、26707、26709、士林區案26910、26911、北投案26423、23592、信義區案26596）。

在校園疫情方面，副市長蔡炳坤於媒體群組指出，至今天下午2時止，單日新增校園案例5學生、1老師，新增3所學校（園）全部或部分停課；明天高中以下有停課的學校共30校，含全校（園）停課11校、部分班級停課19校，總計1萬241名師生。

衛生局表示，北市65歲以上長者（原住民55歲以上）接種疫苗無論是第1劑、第2劑或追加劑，除了中央給的500元禮券外，台北市再加碼500元禮券，時間配合中央同步延長到5月31日。

衛生局指出，今天台北車站疫苗接種站號碼牌已經發完，民眾若有需求，明天下午1時至4時有400個現場掛號接種名額、外籍人士有200個名額，歡迎多加利用。（編輯：張芷瑄）1110409

（台北市政府提供）

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