台北市嚴管八大 顧客須打滿3劑疫苗、違規業者最重停業

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台北市長柯文哲8日宣布加嚴管制八大行業，顧客須打滿3劑疫苗，員工至少需打2劑、超過3個月要打第3劑。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市長柯文哲今天宣布，COVID-19疫情北市新增54例本土案例，加嚴管制八大行業，顧客及員工都要打滿疫苗，否則臨檢到會罰業者；並徵用旅館作為收治確診者之用。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲表示，北市今天新增54例本土病例，分布在12個行政區。

副市長黃珊珊表示，16例有感染源、38例疫調中。黃珊珊並說明幾個令外界矚目的確診個案。

首先為歌手張惠妹演唱會上新增2例，為一對夫妻，他們的小孩就讀內湖區某國小，因該校有群聚，這對夫妻被匡列篩檢後確診，已匡列他們座位前後左右共40人居家隔離，寄出9240則細胞簡訊提醒演唱會觀眾自我健康監測。

另一案為台北市議會駕駛，這名駕駛住新北，6日到班，當天無出車勤務、未接觸民意代表，匡列12名同事居家隔離，快篩皆陰性；監察院部分，3名確診公務車駕駛則匡列3名監委、16名同辦公室工作人員居家隔離。

黃珊珊並表示，昨天有9地點、12家酒店出現群聚案，今天相關確診再增2人。疫調發現不同家酒店的員工會互相交流、很難管控，已要求商管處比對每家酒店的員工名單，臨檢時若發現不相符會裁處。

柯文哲並宣布，加嚴管制八大行業，顧客須打滿3劑疫苗，員工至少需打2劑、超過3個月要打第3劑，臨檢時會要求提供證明，否則開罰業者並記點，從新台幣3000元起跳，記點到一定程度就停業。

在學校方面，北市目前高中以下25校、共8484師生停課，其中8校全部停課、17校部分班級停課。柯文哲表示，這樣停下去不是辦法，鼓勵學校採用線上教學；親子館人數管制、課程停辦等。

此外，為因應可能持續增加的確診者，北市將擴大徵用加強版防疫專責旅館，專門收治確診者，避免醫療崩潰。第一階段為1300床，有必要就再增加，柯文哲強調「不會讓你（旅館業者）虧本，該付的錢會付」，而退職醫護、社區防疫人員等也在徵召中。

柯文哲並表示，建議中央取消居家隔離者第1次的PCR篩檢或改用快篩，否則防疫計程車不夠，且載到醫院採檢也會造成大量人員移動，重點擺在解隔的PCR即可。（編輯：方沛清）1110408

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