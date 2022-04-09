嘉義高中1教師染疫 全校預防性停課至13日

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）國立嘉義高級中學1名教師今天確診COVID-19，尚未公布案號。校方表示，全校預防性停課至13日，受影響的5個班級師生後續停課範圍及時間，將依衛生單位指示辦理。

嘉義市長黃敏惠下午召開線上記者會說明，嘉中有1名教師COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢陽性，已發出細胞簡訊通知相關班級和教職員工至台中榮總嘉義分院進行專案採檢，收到通知的師生須配合採檢。嘉中教師個案是上午確診，中央尚未公布案號。

嘉中祕書葉國宗告訴中央社記者，校方上午緊急召開線上防疫小組行政主管會議，決議全校預防性停課至4月13日，行政人員照常上班。8日起曾與確診教師密切接觸，包括授課的5個班級及同辦公室教師，約有160人，即日起暫時不到校上班上課，後續停課範圍及時間，將依教育及衛生單位指示辦理。

葉國宗指出，停課期間啟動線上教學，被隔離教師的各班課程，停課期間同樣採取線上課程，並鼓勵全校師生主動自我快篩。

葉國宗表示，接獲細胞簡訊的師生，須依照內容規定辦理PCR檢測。依嘉義市衛生單位規定，居家隔離者不得外出，列為居家自主健康管理者，並沒有強制不得外出，仍可到校上課，上課期間務必全程戴口罩，並盡量避免至公共場所。（編輯：郭諭儒）1110409