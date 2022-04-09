早安世界》確診輕症居家照護指引出爐 單日破1500例將實施
確診輕症居家照護指引出爐 單日破1500例將實施
中央流行疫情指揮中心8日公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」草案，當單日確診逾1500例或超過醫療量能時將宣布實施，推估國內約有2到3成確診者適用。草案最快下週定案，內文明訂小於65歲、無懷孕或未在接受洗腎治療的染疫輕症個案可在家照護，有條件與未確診者同住，一旦出現氣喘、胸悶、意識不清、皮膚發青就須送醫。中央社整理居家照護相關規定，供讀者參考。（看完整報導）
彭明敏辭世享耆壽98歲 發表台灣自救宣言畢生推動民主
前總統府資政彭明敏8日辭世，享耆壽98歲。彭明敏經歷二次世界大戰、威權統治年代，1964年發表「台灣人民自救運動宣言」被判刑8年，特赦出獄後，在情治單位24小時監控下，變裝逃亡海外20多年，返台後持續從事民主運動，1996年代表民進黨參選首次總統直選，畢生推動台灣民主化。（看完整報導）
本土增384例仍在高點 基隆經類普篩疫情漸獲控制
國內8日新增384個COVID-19本土病例、123例境外移入，無新增中重症或死亡個案，本土病例分布在17縣市，以新北市146例最多，各縣市陸續公布確診個案足跡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內疫情仍在高點，尤其新北市個案數仍在增加，基隆市則維持平穩狀況。指揮中心並公布基隆類普篩實施13天成果，共發現334人確診，陳時中說，基隆疫情雖無法清零，但已漸獲控制。（看完整報導）
接觸者匡列條件擬再鬆綁 社交距離App可望取代實聯制
因應染疫者近來大幅增加，疫情指揮官陳時中8日表示，未來擬鬆綁接觸者匡列條件，不再多層次匡列、一圈圈往外擴大，而是可能只會匡列一層，同時將推廣使用「台灣社交距離App」，目前全台已有600多萬人下載使用，若達到1200萬至1400萬人下載使用，可望取代實聯制、公布足跡等人力成本耗費，控制疫情效果也會一樣好。（看完整報導）
烏克蘭後撤平民遭火箭攻擊 轉運車站外數百人死傷
烏克蘭東部連日來用於撤離平民的克拉莫托斯克火車站8日遭俄軍火箭攻擊，現場當時據稱有超過4000人，事發後畫面顯示多人陳屍地面，染血的行李散落一地。這起攻擊造成50人死亡，包括5名兒童在內，另有至少百餘人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基痛斥俄羅斯是「邪惡無極限」，俄羅斯國防部則發聲明否認攻擊。（看完整報導）
聯大表決通過人權理事會將俄停權 各方反應一次看
聯合國大會7日表決通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會員資格，俄羅斯抨擊此舉「不合法且出於政治動機」，隨即宣布退出人權理事會。美國表示，聯大的表決不僅關乎對俄國究責，更是展現對烏克蘭的支持。根據聯合國官網，聯合國大會193個會員國中，有93國贊成暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會員資格，俄國、中國、北韓、敘利亞、伊朗、越南等24國反對，印度、新加坡、泰國、南非等58國棄權。（看完整報導）
首季出口1209億美元歷史次高 財部估第2季雙位數成長
財政部8日公布首季出口金額1209.3億美元，年增23.5%，寫單季次高且連7季正成長，可謂淡季不淡，財政部並且預期第2季出口年成長率仍可達雙位數，但下半年受疫情和通膨等因素影響，全球景氣受限，出口增幅料將收斂。（看完整報導）
3月CPI飆3.27%創9年半最大漲幅 物價壓力續增溫
在台灣出口持續暢旺的同時，國內通膨壓力也在升溫，行政院主計總處公布3月消費者物價指數（CPI）年增率飆破3%，高達3.27%，創下9年半以來最大漲幅。不含蔬果、能源的核心CPI年增率也達到2.47%，顯示物價上漲壓力持續攀升。主計總處官員坦言，國際原物料價格續處高檔，4月CPI漲幅恐怕還是會在3%以上，且「高點應該落在第2季」。（看完整報導）
健保3大部分負擔5/15調漲 半數民眾就醫花費不變
衛生福利部公告健保部分負擔調整方案，5月15日起，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病上大醫院的急診費用將變貴，新規定實施後約50%民眾就醫支出不受影響、40%民眾平均每天增加的負擔在4元以內。（看完整報導）
上海單日確診逾2萬 若續封城中國經濟成長率恐下修至4.6%
中國官方8日通報的COVID-19本土病例達2萬4101例，連續第3天破2萬例，其中上海占了近9成，是上海首次單日確診數超過2萬，將啟用大型方艙醫院收容患者。由於疫情仍然嚴峻，上海解封日遙遙無期，國際金融與分析機構指出，如果上海4月持續封城，中國全年經濟成長率將下修至4.6%。（看完整報導）
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