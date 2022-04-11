居檢女脫口罩與男友聊天都染疫 中市府重罰20萬

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台中市政府11日召開疫情記者會，市長盧秀燕在會中公布，台中11日新增15例COVID-19本土確診個案，其中6例還沒有全國案號。中央社記者郝雪卿攝 111年4月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市今天新增15例本土確診，其中1名亞洲大學男大生確診，疫調發現他幫回國入境居家檢疫的女友送餐，女友脫口罩交談，結果2人都染疫，台中市府將依法重罰這名女子20萬元。

台中市政府下午召開台中市疫情指揮中心記者會，台中市長盧秀燕指出，台中今天新增15例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中9例有全國案號，另有6例已通報中央還沒有全國案號。

盧秀燕表示，東勢區東新國小附設幼兒園昨天有1名5歲多女童確診，今天包括東新附幼、東新國小、東勢國小、新家家幼兒園都出現確診個案，還有1名東新附幼學童的40多歲媽媽確診。

盧秀燕指出，東勢區今天新增8例確診，加上昨天的女童個案，累計有9例確診，已成為校園群聚事件，市府已在東勢區設置2處快篩站，當地民眾可就近前往快篩。

她說，在台中市今天新增確診個案中，有1名亞洲大學的20多歲男大生確診。

盧秀燕指出，這名亞大學生未接種COVID-19疫苗，他的女友從國外入境正在居家檢疫，他前後共3次為女友送餐，男大生8日送餐後到校上課，期間接獲女友快篩陽性通知即返家自主隔離，10日晚上到醫院核酸檢測（PCR）陽性，CT值15.36，目前隔離治療中。

盧秀燕指出，這名亞大學生前後3次前往送餐時，雖都有戴口罩，但女友未戴口罩，2人隔著紗門聊天，由於女友違反防疫規定，未戴口罩與人交談，決定予以重罰。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，這名居家檢疫女子違反防疫規定，將開罰新台幣20萬元。

民進黨台中市議員施志昌服務處的1名助理確診，盧秀燕表示，這名20多歲女助理1日至5日曾至北部友人家拜訪，10日接獲通知北部友人快篩陽性，這名女助理當天家用快篩陽性。

她指出，這名女助理隨後到醫院進行PCR為陽性，CT值16.46，已匡列家人3人、職場5人（含施志昌）接觸者採檢及居家隔離。其中，施志昌PCR是陰性，其餘7人等待結果。

針對有議員助理確診，盧秀燕表示，台中市議會已啟動各項因應措施，除進行清消，已要求接觸者暫不進入議會，間接接觸者須快篩陰性才可進入議會。這次定期會將採現場及視訊雙軌並行方式進行。（編輯：戴光育）1110411