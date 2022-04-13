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高科大1名學生確診 燕巢校區改線上授課

2022/4/13 10:49（4/13 11:11 更新）
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國立高雄科技大學燕巢校區12日晚間獲報有一名學生確診，學校緊急啟動應變措施，13日燕巢校區改線上授課，染疫學生所在宿舍將全面進行PCR採檢，採檢結果出爐前，宿舍人員暫停進出。（國立高雄科技大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月13日
國立高雄科技大學燕巢校區12日晚間獲報有一名學生確診，學校緊急啟動應變措施，13日燕巢校區改線上授課，染疫學生所在宿舍將全面進行PCR採檢，採檢結果出爐前，宿舍人員暫停進出。（國立高雄科技大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月13日
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）國立高雄科技大學燕巢校區宿舍昨晚獲報1名學生確診，學校緊急啟動應變措施，今天燕巢校區改線上授課，染疫學生所在宿舍上午全面PCR採檢，結果出爐前暫停宿舍人員進出。

高雄科技大學上午發布新聞稿表示，高雄科技大學燕巢校區宿舍12日晚間獲報有一名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），學校緊急啟動應變措施，副校長俞克維及防疫專責小組人員昨深夜趕至燕巢校區處理。

高雄科技大學表示，配合高雄市政府指揮，高科大燕巢校區今天改線上授課，師生不到校，染疫學生所在宿舍全面進行PCR採檢，採檢結果出爐前，宿舍人員暫停進出。

醫院與衛生所人員上午進駐燕巢校區協助PCR採檢，現場採4線採檢，預計中午前完成，檢驗結果最快傍晚出爐。校方表示，相關疫調資訊由市府衛生局統一公布。

校方表示，根據教育部修正發布的「校園因應COVID-19疫情暫停實體課程」實施標準，疫情調查期間，確診個案授課、修課班級，以及確診個案參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡的接觸人員，應實施暫停實體課程1至3天，人員應進行自我健康監測，學校並應進行環境清潔消毒。

校方指出，燕巢校區已緊急公告今天取消實體課程，全改採線上課程，對宿舍學生進行採檢、環境清消，校方正配合衛生局疫調釐清確診學生是否有密切接觸者，進行匡列隔離。（編輯：謝雅竹）1110413

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