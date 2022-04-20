早安世界》台北市確診者今起在家治療 全國一週內啟動居家照護
台北市確診者今起在家治療 全國一週內啟動居家照護
國內19日新增1626例COVID-19本土病例，單日確診數突破1500人，達到全國啟動居家照護標準，疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，各縣市需在一週內全數啟動。做為因應，藥師公會全聯會統整6大居家常備醫藥材，包括解熱止痛藥、腸胃藥等，供居家照護的民眾參考。台北市長柯文哲同日宣布，北市確診者20日起全部居家治療，唯有家裡環境不適合或獨居無人照顧，才轉送防疫旅館。市府未說明染疫送防疫旅館的費用等相關問題。（看完整報導）
居家照護1800家藥局可送藥到府 防疫保單理賠比照一般住院
全台各縣市一週內將啟動確診個案居家照護，藥師公會全聯會19日表示，未來全台將有超過1800家社區藥局提供送藥到府服務，從看診到領藥只要5步驟，分為2種服務方式，一是使用「健康益友APP」看診領藥，另一種是持有紙本慢性病處方箋、其他電子處方箋或其他非處方藥品需求。另外，金管會拍板防疫保單理賠原則，無症狀或輕症確診者居家照護將比照一般住院理賠，以隔離期間認定為實際住院天數。因屬於輕症，將不給付加護病房或負壓隔離病房住院日額保險金。（看完整報導）
新北2歲童確診重症搶救不治 成最年幼死亡個案
國內19日新增2名感染COVID-19死亡病例，分別為2歲男童及90多歲男性。新北市雙和醫院表示，這名2歲男童日前染疫病程快速且症狀罕見，經全力救治仍於19日凌晨併發敗血症，導致腦幹腦炎，在父母陪伴下過世。疫情指揮中心證實，這名染疫重症死亡的男童，是逾2年疫情期間，全台年紀最小的死亡個案。（看完整報導）
俄烏兩國烏東開戰 分析：頓巴斯左右戰局
烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯軍隊18日在烏東幾乎整條前線上發起新一波攻勢，「頓巴斯之戰」現已開打。約有上千平民躲在馬立波大型煉鋼廠亞速鋼鐵廠的地底避難所，烏方並指控俄軍正朝這座煉鋼廠投擲重型炸彈，亞速鋼鐵廠因為有綿密隧道網路，可抵禦轟炸和封鎖，成為該市最後抗戰堡壘。軍事分析師表示，這場關鍵的衝突可能十分血腥，最終將決定俄烏戰爭走向。外媒分析俄軍入侵烏克蘭後的作戰策略指出，若俄軍能完全奪下頓巴斯地區的頓內茨克、盧甘斯克2州，連同在烏南奪得的土地，便可宣稱達成這次「特殊軍事行動」目標。（看完整報導）
台美兩國貿易代表視訊會談 鄧振中盼簽雙邊貿易協定
行政院經貿談判辦公室官員表示，在駐美代表處努力促成下，總談判代表鄧振中與美國貿易代表戴琪於台北時間18日晚間舉行視訊會議，駐美代表蕭美琴也參與。雙方在會談中就去年6月30日第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議舉行以來雙邊工作的進展交換意見。鄧振中也在會中表達，台灣仍希望簽署雙邊貿易協定。（看完整報導）
俄烏戰爭衝擊 IMF下修台灣經濟成長率預測為3.2%
俄羅斯入侵烏克蘭拖累後疫情經濟復甦，國際貨幣基金（IMF）將2022年與2023年全球經濟成長率預測皆下修為3.6%，較俄烏戰爭爆發前1月報告預期分別下調0.8與0.2個百分點。台灣經濟成長率小幅下調至3.2%，通貨膨脹率上修0.8個百分點至2.3%。國發會表示，IMF對台灣的下修幅度有限，顯見台灣經濟本質仍佳。（看完整報導）
不滿公司化台鐵工會5/1集體休 最糟情況全面停駛
政府推動台鐵公司化，台灣鐵路工會一直不滿交通部未與工會充分溝通，發起5月1日以不加班方式集體休假，已超過9成駕駛當天可能不上班，台鐵研判就算有駕駛願出勤，也會礙於壓力而放棄，最糟情況是當天全面停駛，觀光列車也不例外。不只有勞動節，台鐵工會19日舉行臨時聯合理事會，決議啟動端午節、中秋節及國慶日不加班活動。（看完整報導）
疫情下上海人的生存之道 搶菜團購到以物易物
上海從3月底開始因疫情封城，原本以為僅僅是短期政策，不料卻一路封控到4月第3個星期，一般民眾的生活逐步受到影響，其中物資短缺情形尤為嚴重。緊盯叮咚買菜、美團買菜、盒馬鮮生等電商平台釋放的物資成了每天必做的工作。除了搶菜與團購之外，在封控的社區中還衍生出「以物易物」的遊戲規則，有條件的居民將自家多的物資或食物拿出來分享或與他人交換。（看完整報導）
法官裁定性自主權優於配偶權 元配向小三求償敗訴
林姓女子不滿丈夫與外遇對象有性行為，提告小三侵害配偶權並求償百萬。台北地方法院法官吳佳樺認定，配偶為相互獨立自主的個體，不因婚姻關係所負的忠誠義務而有支配他方意志或自主決定的特定權利，而在釋憲認定刑法通姦罪違憲之後，在憲法「典範變遷」的脈絡下，自不應承認隱含配偶為一方客體，受一方獨占、使用的「配偶權」概念。法官指憲法優先保障性自主權，夫妻共同生活圓滿幸福並非法律應保障的利益，並據此判決林女敗訴。（看完整報導）
金管會證實3國銀在中國踩雷 授信高達6500萬美元
金管會19日證實，台灣有3家銀行先前對中國補教機構瑞思英語授信高達6500萬美元，但瑞思英語去年8月發生違約，聯貸銀行團隨後展開債務協商和訴訟等債權保全措施，並在去年12月和瑞思英語達成和解，目前聯貸銀行團和瑞思英語已無債權債務關係。不過，金管會銀行局副局長林志吉表示，和解不代表全數還款，涉及這筆聯貸案的3家銀行仍有損失。中國信託銀行發表聲明證實擔任這項聯貸案的主辦暨管理銀行，參與本案的另兩家銀行則並未揭露。（看完整報導）
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