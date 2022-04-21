四技二專甄選入學受理資格審查 提供4.4萬名額

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（中央社記者許秩維台北21日電）111學年度四技二專甄選入學一般組共127校參與招生，提供4萬4637個名額，即日起至5月4日受理報名資格及身分審查。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，四技二專甄選入學一般組共127校、2871系科（組）、學程參與招生，提供4萬4637個名額；「青年儲蓄帳戶組」有34校、216系科（組）、學程參與招生，提供282個名額；另有13所國立學校、247系科（組）、學程提供377個名額給低收或中低收入戶考生。

四技二專甄選入學於即日起至5月4日受理報名資格及身分審查，應屆畢業生由學校統一登錄及繳寄資料，非應屆畢業生須個別網路登錄並繳寄資料。

技專校院招生委員會聯合會表示，111學年度起，考生第1階段報名可申請志願校系數由至多3個調整為6個，報名資格與身分審查費為新台幣200元，每個校系科（組）、學程申請費為100元；低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生報名費減免60%。

通過「報名資格及身分審查」的考生，可於5月20日至27日進行第1階段報名，每名考生至多報名6個校系科（組）、學程，通過第1階段統一入學測驗成績篩選後，即符合該校系科第2階段指定項目甄試報名資格。

為減輕離島考生長途至本島應試的負擔，技專校院招生委員會聯合會提醒，符合辦理視訊面試的考生，可於第1階段報名時提出申請。（編輯：陳政偉）1110421