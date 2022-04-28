基隆確診婦家中病逝 陳時中：死因仍需要研判

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北28日電）基隆市出現一名61歲陳姓女子22日確診COVID-19，24日在家中不幸病逝，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這名婦人相關死因仍等研判，正在搜集資料研判中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，基隆女子染疫在家身亡，親友不滿發燒送醫未留院引發關注。陳時中今天下午疫情記者會中表示，這名個案並非今天新增死亡案例，個案沒有糖尿病、高血壓等病史，4月22日上午約9時50分赴醫院急診發燒篩檢站。

陳時中說，這名個案經醫師會診，有發燒、全身痠痛等症狀，留院觀察時體溫約為攝氏38.1度，有開退燒止痛藥，11時21分溫度降至37.3度，當時沒有危急徵象，心跳、血氧都正常，醫院替個案衛教後，開立其他藥物，就安排個案返家休息。

針對為何個案並未轉介到有醫護入駐加強版集中檢疫所，陳時中表示，依據這名病患就醫、入院情形，都是屬於一般程序，相關死因仍在研判。面對病人，相信醫師都會就專業，提供最好建議，自身也要有所警覺注意。

陳時中說，現階段的死亡數目會正常呈現，確診數或許會有低估。過去陽性率僅有百分之0.01時，確診數抓很緊，保證不會低估，如今陽性率5%，檢驗量能及人力較吃緊，如此來看，確診數確實有低估的可能。

醫師公會全聯會常務理事周慶明說，正在啟動居家照護，在急診進行PCR採檢陽性後，就有居家照護24小時監控，收案後會先完成基本資料查詢，確保每一天可關懷在家照護的確診者，如詢問身體是否有異狀，如有不舒服狀況，可進行視訊診療，嚴重狀況即119送醫。

面對基隆婦人案，前衛福部國健署署長邱淑媞質疑，中央為了讓醫療不崩潰，就加速讓病毒在家庭與社區竄、讓人死在家裡、社區裡，加速全民崩潰。對此，陳時中並未正面回應，僅說「就讓她講吧」。（編輯：黃世雅）1110428