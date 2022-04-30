早安世界》台灣經濟表現強勁 主權評等睽違近21年調升至AA+
台灣經濟表現強勁 主權評等睽違近21年調升至AA+
標普全球評級去年4月把台灣主權評等從AA-調升到AA，整整一年後，考量台灣強健的外部指標與經濟表現強勁，再將把台灣主權評等調升到AA+，這是睽違近21年來台灣主權評等再次來到這個等級。財政部對此表示，這代表標普肯定台灣財政管理具彈性且執行效能優異，財政部將積極推動機動調降大宗物資稅負和紓困振興相關措施，促進國內經濟穩定成長，同時配合國際租稅趨勢適時研擬稅制改革，厚植國家發展實力。（看完整報導）
通膨與中國封控陰影籠罩 3月製造業景氣亮低迷黃藍燈
受到全球通膨壓力未減、中國城市嚴格封控影響，台灣經濟研究院29日公布的3月製造業景氣燈號結束連續5個月的綠燈，轉為代表景氣低迷的黃藍燈。另一方面，4月台股大跌逾千點，指數摜破年線，台股基金績效表現乏力，今年以來台股回檔修正1626點，跌幅約8.93%。根據統計，今年以來台股基金績效表現全都難逃虧損命運，皆呈現負報酬。（看完整報導）
食藥署核准首款家用唾液快篩 可望進口3000萬劑
食藥署29日核准國內首款家用唾液快篩試劑，原產國為南韓，經效能驗證確認PCR陽性一致率達95.83%，業者預計將進口3000萬劑，未來加上中文標示、說明書才能正式在台販售。至於家用唾液快篩是否可望納入實名制販售，食藥署官員表示，相關細節須由中央流行疫情指揮中心評估規劃。（看完整報導）
北市7大社區篩檢站保留PCR量能 闢綠色通道供快篩陽性者使用
民眾近日反應快篩試劑一劑難求，醫院急診部門則擠滿採檢人潮，疫情指揮中心指揮官陳時中29日呼籲民眾別再湧入急診，要有症狀、接觸史且快篩陽性再接受PCR採檢。台北市長柯文哲說，市內7大社區篩檢站30日起不再提供市民自我檢測服務，改開綠色通道給快篩陽性的民眾進行核酸檢測（PCR），但北市府說，柯文哲是呼籲最有效率使用醫療量能，未強制一般民眾不能去篩檢，而是做好分流，一道給一般民眾，一道為綠色通道，專供快篩陽性者使用。（看完整報導）
本土疫情催出疫苗施打率？年輕人第3劑衝高 長者第1劑停滯
有網友說打3劑COVID-19疫苗仍可能感染並且發展成中症或重症，直呼疫苗沒用。疫情指揮中心29日表示，全國逾1200萬打滿3劑的民眾當中，有72人在這波疫情出現中度或嚴重症狀，完全沒打疫苗的150萬人就有56人是中重症，這顯示沒打疫苗罹患中重症的風險仍高。本土COVID-19疫情自3月底逐漸升溫，國內各年齡層的疫苗接種率是否因此提升？施打疫苗是否真能有效降低中重症風險？中央社整理相關數據帶讀者了解。（看完整報導）
專題／雲端蜘蛛人命繫雙繩拚回家路 南橫通車無名英雄
南橫公路將在5月1日有條件全線通車，在修復期間，穩定道路上下方的邊坡、灌漿、復育植被，靠的是40多名藉著2條繩索垂降在深不見底的陡峭山壁施工的「蜘蛛人」，他們有時在雲霧中工作，還得閃避落石，這群邊坡工人是南橫修復工程背後的無名英雄，搏命投入，是要給大家一條安全回家的路。（看完整報導）
美通過新版「租借法案」助烏克蘭抗戰 俄羅斯被控掠奪占領區穀物
美國聯邦眾議院28日以壓倒性票數通過烏克蘭版的「租借法案」，待總統拜登簽署便可生效，讓烏克蘭更容易取得對抗俄國入侵所需的武器。租借法案起源於二次世界大戰，它當年讓美國政府得以租借軍事裝備給盟友，被視為擊潰納粹德國的重要舉措。另一方面，烏克蘭28日指控俄羅斯在其占領的地區偷竊穀物，導致全球糧食安全面臨嚴重威脅。（看完整報導）
韓國5/2起室外可脫口罩 丹麥稱覆蓋率高停止接種疫苗成全球首例
韓國政府4月29日宣布，5月2日起將解除室外強制戴口罩規定，但將在5月10日上任的新政府認為，在缺乏科學根據下做此決定過於倉促。截至4月29日零時的24小時內，韓國境內新增5萬568例確診，穩定維持下降態勢，重症人數降至526例，重症病床使用率27.6%。丹麥衛生局28日指出，國內疫苗覆蓋率高，病毒已受控制，停止COVID-19疫苗大規模接種計畫，成為全球第一個因疫情獲得控制而停止大規模施打疫苗的國家。（看完整報導）
中國神藥連花清瘟未經驗證 廠商股價暴跌36%
中國COVID-19疫情爆發以來，中藥製成的連花清瘟受官方大力吹捧，防疫專家接連背書。然而這項產品遭到澳洲等國查出含有問題成份，中國國內醫界近來也質疑有副作用，藥效未曾通過驗證，在上海3月以來的嚴格封控期間，更被抱怨抱怨占據物流能量。影響所及，生產這項產品的以嶺藥業股價連續多日大跌，從近期高點人民幣42元下滑到25元左右。（看完整報導）
封城滿月物資仍短缺 上海民眾串連敲鍋抗議
上海28日新增本土COVID-19確診病例1萬5032例、死亡病例52例，官方宣布推動常態化核酸採樣，首波在市內設置534個採樣點。上海封城1個月，疫情似乎有趨緩跡象，然而物資供給問題仍然存在，不少社區因物資短缺，有民眾組織「砸鍋要物資」行動，眾人同時在家裡敲打鍋具發出巨大聲響，以表達不滿。（看完整報導）
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