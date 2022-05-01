早安世界》台鐵今停駛 18班次臨時區間車、12路線類火車疏運

台鐵今停駛 18班次臨時區間車、12路線類火車疏運

台灣鐵路工會發動會員在5月1日集體休假不加班，獲得包括大多數駕駛在內的會員響應，台鐵表定的列車全部停駛一天，台鐵局安排少部分願意出勤的駕駛，開出18班臨時區間車，分別由花蓮、彰化、新左營、新竹及高雄等5個機務段發車，包括6列次區間快車及12列次區間車，路線幾乎包含台灣全島。這18列次臨時區間車及12條行駛於公路的類火車路線相關資訊可到台鐵官網「五一勞動節應變計畫專區」或點這裡查詢。（看完整報導）

專題／台鐵公司化提升安全效率 挑戰不只財務面

台鐵公司化20多年前就開始研議，但一直是紙上談兵，直到2018年的普悠瑪號與2021年4月太魯閣號兩起重大事故後，才終於真正動起來。攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」今年4月21日在立法院交通委員會初審通過。專家學者認為，台鐵組織改革的挑戰不僅是財務面，更有監督機制是否到位、政府能否對台鐵董事會充分授權等問題，還要正視專業人才斷層的危機。（看完整報導）

確診者自主回報疫調系統今上線 必填個資、密切接觸者等4大題

確診者自主回報疫調系統5月1日正式上線，依據中央流行疫情指揮中心公布的填報流程，當民眾經PCR檢測確診時，疾管署會以簡訊通知，並提供填報系統連結，由確診者填寫個人資料，包括最早出現症狀日期或檢驗陽性日期、密切接觸者、是否有慢性疾病或懷孕等，並顯示一些衛教資訊。另外，指揮中心發言人莊人祥提醒，民眾去醫院或採檢站採檢時，請務必留下最新的有效手機號碼，以確保能收到簡訊。（看完整報導）

快篩陽性才可做PCR？陳時中：很快會這樣要求

4月30日國內新增1萬5033例本土病例，比前一日增加約25%，另有3個死亡病例，累計這波疫情有12人死亡。台北市長柯文哲日前要求快篩陽性者才可接受PCR檢測，被問到中央是否會實施時，疫情指揮官陳時中說，未來採檢政策會漸漸轉型，應該很快就會要求只有快篩陽性者才能做PCR。另外，前疾管局長蘇益仁指出，染疫個案多達99.6%都是輕症，且重症及死亡率已降至萬分之3，與流感接近，建議將COVID-19從第5類法定傳染病降為第4類，陳時中對此表示，是有這樣的考慮，也相信這一天一定會到，但還在等待時機點。（看完整報導）

美國在駐德軍事基地訓練烏軍 西方援助重武器戰力尚未上線

俄羅斯入侵烏克蘭已經65天，近日奪取烏東頓巴斯地區的行動進展有限。五角大廈4月21日宣布軍援烏克蘭M777型155公釐榴砲等裝備，但軍事專家表示，目前烏軍仍多仰賴自家蘇聯時期的武器抗敵，西方援助的重武器需要人員訓練和建立補給與保養體系，形成戰力需要時間。美國國防部29日宣布，美國已在駐德國軍事基地等3處地點，對烏克蘭武裝部隊展開額外訓練，教導他們使用雷達系統與裝甲車。（看完整報導）

疫情挫敗中國民心？分析：憤怒的種子已經播下

上海COVID-19本土病例持續下降，據報導，部分確診病例是之前的無症狀感染者，其餘病例在隔離管控中發現，這代表上海市首次實現所謂的社會面清零。上海是中國本輪疫情重災區，因防控而封城已屆滿一個月，期間物資缺乏及嚴格的措施引發巨大民怨。官媒環球時報前總編輯胡錫進歸咎於地方官員只求政治正確，而非防疫能力不足；專家鄧聿文則認為這是中國疫情兩年多來民眾反抗意識的大覺醒，雖然不足以影響中共總書記習近平的權力和地位，「可是，憤怒的種子已經播下」。（看完整報導）

國防院：未受俄烏戰爭動搖 73%民眾願為台而戰

國防安全研究院「國防安全雙週報」刊載民調顯示，台灣民眾自衛的決心未因俄烏戰爭動搖，有約73%願為保衛台灣而戰，且有54%民眾對國軍防衛台灣的能力有信心，有助於推動國防軍事改革。研究也指出，俄烏戰爭對台灣國防民意影響較大的是，對美國出兵協防台灣有信心的民眾比例在去年9月達到57%，今年3月降到40%，這意味俄烏戰爭爆發後，台灣民眾對盟友協防的態度轉趨保守。（看完整報導）

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透社報導，與中國戰略家有聯繫的2名學者和4名亞洲及西方外交人員說，中國軍事專家正在私人群組內討論俄烏戰爭，並發表他們對於西方國家介入，以及俄國挫敗的看法，並從中汲取教訓，包括在台灣衝突期間如何反制西方的「資訊戰」，以及利用大規模火力「震懾」迅速制伏台灣部隊。但專家也指出，對台灣作戰會出現的後勤挑戰比在烏克蘭大得多，要準備大規模的入侵也極難不被發現。此外，他還說，中國人不能再幻想自己會以解放者之姿受到台灣歡迎，還能獲得補給和支援，況且台灣的飛彈武力也優於烏克蘭，能對中國部隊採取先發制人的襲擊，或在被入侵後攻擊中國的設施。（看完整報導）

華視誤植上海確診數及美國職棒隊徽 相關製播人員請辭

華視新聞近日接連出錯，4月30日再被發現誤植上海錯誤確診數及美國職棒隊徽等錯誤訊息。華視表示，此次犯錯的編輯與之前出現重大錯誤的編輯為同一人，已請辭，負責的製播部經理也已請辭獲准。在此之前，華視才因工作人員操作失當，將錯誤訊息刊出，因而讓公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳請辭。最終由董事施振榮提名鄭自隆為華視新任董事長，全員無異議通過。（看完整報導）

味全龍16球員隔離含4確診今桃園戰延賽 聯盟調查是否隱瞞疫情

中職味全龍隊遲未公布球隊內快篩陽性的PCR結果，直到4月30日才宣布總計居家隔離隊員總數達16人，其中4名球員PCR確診、4人快篩陽性，由於超過聯盟訂定的14人以上標準，中職宣布5月1日在桃園味全與樂天桃猿之戰延賽。至於味全是否有隱瞞疫情的狀況，聯盟表示，會與主管機關深入調查。（看完整報導）