更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包16/265

2000劑兒童BNT疫苗供檢驗用 下批將到貨77萬劑

2022/5/4 15:47（5/4 16:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，由相關人員進行運放作業。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，由相關人員進行運放作業。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北4日電）首批輝瑞BNT兒童疫苗2000劑今天運抵台灣，指揮中心指揮官陳時中今天表示，這2000劑是免費供檢驗、實驗之用，下一批約有77萬劑抵台，等時程確定就會擬定開打計畫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒，首批COVID-19兒童專用輝瑞BNT疫苗約2000劑今天凌晨運抵桃園國際機場，預計會作為實驗及檢查用途。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這2000劑疫苗是廠商先提供作為檢測或實驗使用，簡單來說就是不用錢的，未來有實驗需求可直接使用，不會用於廣泛施打。

陳時中指出，下一批輝瑞BNT兒童疫苗預計將有77萬劑抵台，等到進貨時間確定就會向外界報告，確認後就會擬定相關開打時程。

根據指揮中心統計，昨天國內接種7萬2630劑COVID-19疫苗，累計接種5267萬5933劑，第1劑人口涵蓋率84.98%、第2劑80.23%、第3劑60.33%、基礎加強劑接種率0.83%。

陳時中強調，本土疫情正在朝高峰邁進，接種疫苗對於社區防疫、自我保護都有幫助，呼籲民眾趕緊接種疫苗。（編輯：陳政偉）1110504

延伸閱讀
莫德納347萬劑5月陸續到貨 接種3劑疫苗擬免居家隔離兒童疫苗打不打 高醫院長：效益大於風險輝瑞BNT兒童疫苗拚6月前打 家長想等可收回意願書學童是否打疫苗 教長：家長不必急迫做決定輝瑞BNT兒童疫苗完成簽約估5月中到貨 EUA過關可用於5至11歲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀