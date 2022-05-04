2000劑兒童BNT疫苗供檢驗用 下批將到貨77萬劑

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，由相關人員進行運放作業。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北4日電）首批輝瑞BNT兒童疫苗2000劑今天運抵台灣，指揮中心指揮官陳時中今天表示，這2000劑是免費供檢驗、實驗之用，下一批約有77萬劑抵台，等時程確定就會擬定開打計畫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒，首批COVID-19兒童專用輝瑞BNT疫苗約2000劑今天凌晨運抵桃園國際機場，預計會作為實驗及檢查用途。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這2000劑疫苗是廠商先提供作為檢測或實驗使用，簡單來說就是不用錢的，未來有實驗需求可直接使用，不會用於廣泛施打。

陳時中指出，下一批輝瑞BNT兒童疫苗預計將有77萬劑抵台，等到進貨時間確定就會向外界報告，確認後就會擬定相關開打時程。

根據指揮中心統計，昨天國內接種7萬2630劑COVID-19疫苗，累計接種5267萬5933劑，第1劑人口涵蓋率84.98%、第2劑80.23%、第3劑60.33%、基礎加強劑接種率0.83%。

陳時中強調，本土疫情正在朝高峰邁進，接種疫苗對於社區防疫、自我保護都有幫助，呼籲民眾趕緊接種疫苗。（編輯：陳政偉）1110504