早安世界》四大超商全聯屈臣氏今開賣快篩 每劑180元
四大超商全聯屈臣氏今開賣快篩 每劑180元
為讓民眾更便利購得快篩試劑，在經濟部協調下，四大超商9日起開賣快篩試劑，採單劑裝、限購一劑，價格不高於180元，區域則以染疫風險較高的北北基桃地區為主。經濟部並表示，將有8個通路販售快篩，包含四大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社。全聯福利中心也宣布將於9日上午10時起，在北北基桃部分門市發售限量快篩試劑。屈臣氏也宣布亞培快篩試劑已補貨，價格將調降為180元，9日可上架1.4萬份。（看完整報導）
金管會擬以數位健康證明替代確診書 產險業批資訊不足
國內確診數持續飆高，不少民眾為申請防疫險理賠而湧入醫院要求開立確診證明，加重醫護人員負擔。金管會8日緊急邀業者開會研擬對策，規劃以數位新冠病毒健康證明代替確診診斷書。對此，產險業者批評數位健康證明資訊不足，會堅持以醫生診斷書作為理賠依據是因診斷書上載有醫生姓名，由於涉及醫生執照，診斷書不會隨便開立，效力相對嚴謹。金管會回應，已協調增列身分證字號，內容包括檢驗病原體、樣本採集日期與報告結果、醫事機構等，跟醫師開立的診斷證明書資訊相同。（看完整報導）
勞動部：電子居隔單及健保快易通PCR截圖 可用作請假證明
國內8日新增4萬4294例COVID-19本土個案，中重症新增118人，增12人死亡，皆創今年單日新高，死亡個案半數未接種過疫苗。勞動部8日表示，由於COVID-19疫情延燒，隔離治療期間為方便勞工請假，電子居家隔離單及健保快易通APP的PCR檢測結果，均可作為請假證明，勞工可用截圖或輸出資訊向雇主請假。（看完整報導）
中情局長：蒲亭輸不起便加碼濫炸 烏東避難所恐多達60人死亡
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯7日表示，俄羅斯總統蒲亭體認承受不起在烏克蘭吞下敗仗，並認為現在「加碼」投入對烏行動將能有所進展，取得戰果。俄軍除了強攻死守在馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭孤軍，烏克蘭9日有多處遭到轟炸，東部一所約有90人避難的鄉下學校恐有多達60人喪生。另外，七大工業國集團（G7）領袖與烏克蘭總統澤倫斯基舉行視訊會議前夕，英國7日宣布再提供烏克蘭13億英鎊的軍援與援助。（看完整報導）
紐時：俄烏戰爭啟發不對稱戰略 美促台採購刺針飛彈、無人機
烏克蘭遭俄羅斯入侵後以小搏大，「紐約時報」指出，這讓台美相信，規模較小的軍隊若使用正確武器來實行不對稱作戰戰略、專注於機動性和精準的攻擊，將可擊退較為強大的敵人。報導引述美台官員指出，拜登政府以此為鏡，敦促台灣別採購傳統固定形式作戰武器，改買有助擊退中國海上入侵的不對稱作戰武器，包含「刺針飛彈」、魚叉反艦飛彈等。專家認為，美方評估中共戰力和台灣預算後，認為台灣應優先採購精準打擊類彈藥，再逐步強化傳統載台類武器。（看完整報導）
李家超如外界預期當選特首 分析：香港實現二次回歸
第6屆香港行政長官（特首）8日選舉結束，北京欽定且唯一參選的港府前政務司長李家超當選，得票率99.16％。分析人士指出，中共今年底將舉行20大，需要穩定的環境，也是北京選擇警界出身的李家超的重要原因。李家超的當選實現了香港的「二次回歸」，他將成為對北京最唯命是從的特首。他的任期內，推動將使香港自由進一步受限的基本法第23條立法將是施政要務。（看完整報導）
上海廣達製造城員工亂象 凸顯兼顧防疫與經濟困境
廣達上海製造城是該公司旗下4萬名員工生活和工作的區域，甚至有一家超市，似乎是實施中國閉環管理系統的理想地點。但根據路透社報導，隨著COVID-19疫情突破廣達的防線，這套系統在5日失靈陷入混亂。網路上流傳的影片顯示，100多名廣達員工以人數優勢突破穿著防護衣的保全人員，越過工廠大門柵欄，因為當天製造城內傳出有員工篩檢呈陽性反應。報導說，這場亂象凸顯出上海面臨如何讓當地工廠復工加速生產的困境。（看完整報導）
首波梅雨13日報到 週末全台有雨低溫17度
氣象局表示，9日持續受華南雲雨區影響，各地有短暫陣雨或雷雨，10日起才會好轉。不過今年首波梅雨鋒面13日開始影響台灣的天氣，14日東北季風增強，週末全台有雨，台北低溫下探至攝氏17度。（看完整報導）
遼寧艦連5天太平洋演練起降 日戰機緊急升空因應
日本觀察到航行在太平洋的中國海軍遼寧號航空母艦於3日起連續5天進行艦載機起降，研判中國是在進行提升航艦運用能力的演訓，對此提高警戒，派出海上自衛隊搭載直升機的出雲號護衛艦監視。遼寧號艦載機起降時，日本航空自衛隊戰機也緊急升空因應。（看完整報導）
人類學家胡台麗病逝享壽72歲 影像記錄原民啟發後人
前原住民族委員會主任委員孫大川8日證實，人類學家、紀錄片導演、中央研究院民族學研究所兼任研究員胡台麗病逝，享壽72歲。她一手拿筆寫學術論文，一手拿攝影機拍攝影像，數十年來留下多部紀錄片及無數論著，還曾獲得歐美各國國際影展的肯定，為台灣原住民、新移民、省籍及性別議題研究帶來無限啟發。她曾在書中寫道：「我們如果不肯拋棄成見，虛心地面對自己和別的族群文化，將永遠不能逃脫井底之蛙的命運。」（看完整報導）
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