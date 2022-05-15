中央社獲加州議會表彰 提高亞裔聲量多元性

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加州議會亞太裔小組包括羅達倫（Evan Low）等3位州眾議員，於美西時間14日聯合表彰中央社在舊金山駐點的採訪報導，對於提高亞裔社區能見度、聲量和多元經驗的貢獻予以肯定。中央社記者周世惠舊金山攝 111年5月15日

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（中央社台北14日電）中央通訊社今天獲加州議會表彰，亞太裔小組副主席羅達倫（Evan Low）頒發表揚狀時肯定中央社在加州駐點的採訪報導，提升亞裔社區的能見度、聲量與多元性。

5月是美國亞太裔傳統月（Asian American & Pacific Islander Heritage Month），許多亞裔美國人和太平洋島民（簡稱AAPI）慶祝他們所代表的不同文化與歷史。

科技重鎮矽谷所在的加州舊金山灣區，有為數眾多的台灣人及第二代移民，中央社長期在舊金山派駐記者，把當地重要的新聞和人物故事帶給台灣和全世界的華文讀者。

加州議會州議員、亞太裔小組副主席羅達倫今天在聖荷西（San Jose）主持亞太裔傳統月活動時，肯定了中央社「提升亞裔社區能見度與聲量」、「彰顯亞裔社區的多元經驗與色彩」等貢獻予以頒獎。

中央社駐舊金山記者周世惠代表受獎時表示：「能夠代表台灣在舊金山灣區採訪報導當地亞裔美國人的故事、傾聽社區的聲音是一種殊榮與責任；面對各種不同的問題時，相信當我們團結在一起，能夠創造一個更美好的世界。」

今天在場同時獲表揚的還包括哥倫比亞廣播公司CBS的地方台KPIX、KQED、KRON4新聞台、KTSF26台等當地媒體。

亞裔美國人是美國社會成長最快的族群，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，亞裔族群受到仇恨攻擊與暴力事件威脅。雖然不是只有5月才是認識與了解亞裔打拚奮鬥的故事，這卻是個重要的時間點，肯定亞裔對美國乃至全世界的貢獻，並繼續發揚光大。

今年38歲的羅達倫在美國政壇已有15年資歷，他在26歲時獲選為加州坎貝爾（Campbell）市長而創下歷史，成為全美第一位公開同志身分、最年輕的亞裔市長。目前他除了是加州議會亞太裔小組副主席，也是同志小組（LGBTQ Caucus）主席、科技與創新小組創始人。

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關注LGBT＋平權立法、致力於推動亞裔參政的羅達倫曾於2017年與2019年訪問過台灣。

這項獎章由加州議會亞太裔小組3位州議員李天明（Alex Lee）、卡爾拉（Ash Kalra）和羅達倫聯合簽署。26歲的李天明是加州史上最年輕、公開雙性戀身分的亞裔州眾議員。他是香港移民第二代，在大學時已展露對公職服務的熱情，他也是州議會LGBTQ小組成員。50歲的卡爾拉是加州議會史上第一位印度裔的州眾議員。（編輯：林憬屏）1110515