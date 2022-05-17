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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/266

全死因認定取消 溺水自殺驗出確診不再列入染疫死亡個案

2022/5/17 18:27（5/17 19:07 更新）
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指揮中心17日說明，今年不再採取全死因認定，溺水、自殺後經採檢驗出陽性確診者，將不再算入COVID-19死亡個案數。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
指揮中心17日說明，今年不再採取全死因認定，溺水、自殺後經採檢驗出陽性確診者，將不再算入COVID-19死亡個案數。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北17日電）據統計，今年以來，國內COVID-19死亡累計282人。指揮中心今天說明，今年不再採取全死因認定，溺水、自殺後經採檢驗出陽性確診者，將不再算入COVID-19死亡個案數。

去年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情第三級警戒期間，當時採取「全死因」認定，不論死亡時間距離發病日多久，也不區分死亡與染疫關聯性，以至於出現距離發病日長達兩個月、已解除隔離出院個案、或與COVID-19不太相關的疾病過世，皆算入染疫死亡人數。

甚至據指揮中心公布資料，去年6月1日曾有一名六旬男性（案6932），有高血壓、糖尿病慢性病史，去年5月20日出現發燒症狀，去年5月24日因溺水死亡，隔日進行採檢確診，依然被歸納在COVID-19死亡名單中，成為當時首見溺水後死亡才確診的個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中提到，自今年起不再使用「全死因」計算COVID-19死亡病例數，主因是因應Omicron變異株傳播速率快，容易大流行，許多確診者是因為共病或意外住院才檢驗發現，各國調整死亡定義，以利更確切詮釋COVID-19致死狀況。

羅一鈞進一步說明，雖然不再採取「全死因」，但台灣仍以傳統研判法，根據世界衛生組織（WHO）指引，醫師開立死亡證明上，會列出一種或兩種以上的直接死因，只要COVID-19被列為直接死因之一，且未涉及溺水、自殺等明顯意外傷害，皆列入COVID-19死亡病例。

羅一鈞也提到，若感染COVID-19死者被列為其他關聯性死亡，則會啟動初判審查程序，分析是否完全與病程無關，若無法認定，會由專家小組研判。換句話說，台灣即使不使用全死因，仍然會根據醫師所寫直接死因，避免遺漏死亡病例。

至於媒體人吳子嘉日前質疑，確診死者可能因死亡診斷書未列COVID-19，不會被列入死亡數統計，桃園日前發生排隊購買實名制快篩突然猝死意外，今天就有媒體提問，若這位民眾為陽性個案是否入列確診死亡數。

陳時中表示，據指揮中心統計，今年至目前累計COVID-19重症病例368人，其中282人死亡。據初步掌握消息，這一名排隊購買實名制快篩猝死民眾經過PCR採檢結果為陽性，陽性個案當然會算入死亡個案。（編輯：陳清芳）1110517

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