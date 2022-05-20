郭台銘富佳首款國產家用鼻腔PCR 獲准專案製造

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食藥署20日宣布核准首款國產家用PCR檢測儀器專案製造，是由鴻海創辦人郭台銘投資的富佳生技所申請，但須經鼻腔採樣檢體，非唾液PCR。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北20日電）COVID-19疫情嚴峻，篩檢需求大增。食藥署今天宣布核准首款國產家用PCR檢測儀器專案製造，是由鴻海創辦人郭台銘投資的富佳生技所申請，但須經鼻腔採樣檢體，非唾液PCR。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，快篩、PCR檢驗需求大增，鴻海集團創辦人郭台銘投資的富佳生技公司的艾卡爾新冠病毒家用核酸檢測套組（鼻腔）、艾卡爾新冠病毒家用核酸品管物質套組、艾卡爾核酸檢測分析儀，今天也獲准專案製造。

衛生福利部食品藥物管理署醫粧組簡任技正林欣慧今天晚間告訴中央社記者，這3項產品是一個套組，必須組合使用，經鼻腔採檢檢體並以陽性、陰性來呈現檢驗結果，PCR陽性一致率約85.3%、陰性一致率100%。

林欣慧說，先前食藥署也曾核准2款家用鼻腔PCR檢測儀器專案進口，但這款產品是國內第1個通過專案製造的「國產」家用PCR檢測儀器，未來可在一般藥局上架販售。

林欣慧指出，食藥署先前也曾核准富佳生技公司申請由專業人士使用的唾液PCR檢測儀器，但外界關心「家用版」的唾液PCR，食藥署至今尚未收到申請。（編輯：陳政偉）1110520